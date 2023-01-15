Грузинский сокол. Фотографии легендарного Вахтанга Кикабидзе

15 января стало известно, что советский актёр ушёл из жизни

15 января 2023, 18:04, ИА Амител

Фото в материале: ТАСС

Скончался легендарный актёр советского кино Вахтанг Кикабидзе, ему было 84 года. Причина смерти не сообщается.

Вахтанг Константинович родился 19 июля 1938 года в Тбилиси Грузинской ССР. Его отец – младший лейтенант Константин Николаевич Кикабидзе (1906-1942), пропал без вести в декабре 1942 года под Керчью, происходил из имеретинского дворянского рода, работал журналистом. Мать актёра – Манана Константиновна Багратиони, из грузинского княжеского рода Багратиони-Давитишвили, ветвь грузинской царской династии Багратиони, была известной певицей.























Свою актёрскую карьеру Вахтанг Кикабидзе начал в 1966 году, сыграв роль в фильме "Встреча в горах", а в 1969 году он впервые снялся у Георгия Данелии в фильме "Не горюй!". За роль в этой картине Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене.

Всего за свою карьеру грузинский актёр сыграл более 30 ролей. Наибольшую известность он получил благодаря роли грузинского сокола, лётчика Валентина Мизандари в фильме "Мимино".

Напомним, 14 января после продолжительной болезни скончалась народная артистка Инна Чурикова, ей было 79 лет.