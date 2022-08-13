Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей Алтайского села

Известный российский музыкант Александр Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей маленького алтайского села. Об этом amic.ru рассказали зрители мероприятия.

В мессенджерах распространялось объявление о том, что Александр Розенбаум 13 августа будет выступать в селе Березовка Чарышского района. Начало концерта было назначено на 16:00.

Люди сначала подумали о том, что это сообщение является фейковым, однако заведующая местного ДК подтвердила информацию.

Предполагается, что на Алтае Александр Розенбаум отдыхает. Возможно в рамках своего отпуска он решил порадовать сельчан.