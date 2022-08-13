Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей Алтайского села
В камуфляжной рубашке в местном ДК артист общался со зрителями пел песни
13 августа 2022, 19:45, Илья Звягинцев
Известный российский музыкант Александр Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей маленького алтайского села. Об этом amic.ru рассказали зрители мероприятия.
В мессенджерах распространялось объявление о том, что Александр Розенбаум 13 августа будет выступать в селе Березовка Чарышского района. Начало концерта было назначено на 16:00.
Люди сначала подумали о том, что это сообщение является фейковым, однако заведующая местного ДК подтвердила информацию.
Предполагается, что на Алтае Александр Розенбаум отдыхает. Возможно в рамках своего отпуска он решил порадовать сельчан.
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