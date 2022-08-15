«Шкуры» не было. На алтайском курорте весело провели вечеринку без Клавы Коки

13 августа на берегу алтайского курортного озера Яровое дала концерт группа «Моя Мишель». Изначально там должна была выступить Клава Кока, известная такими хитами, как «Шкура» и «Ла Ла Ла», но певица променяла концерт на отдых в США.

Организаторам в итоге пришлось искать замену и договориться удалось с «Моей Мишель». В своей группе во «ВКонтакте» музыканты поделились снимками с прошедшего шоу, а также поблагодарили публику.

Фото: vk.com/moyamichelle

Напомним, 13 августа в Алтайском крае также выступил известный музыкант Александр Розенбаум. Он дал бесплатный концерт для жителей села Берёзовка Чарышского района.

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Вопрос дня Что за группа «Моя Мишель», которая заменит Клаву Коку, променявшую Алтай на Лос-Анджелес?