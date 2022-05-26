Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года

Певице, уроженке Узбекистана Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию на 50 лет, до 2072 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката артистки Бахрома Исмаилова. По словам юриста, соответствующее уведомление Закировой вручили на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, куда она прилетела 24 мая.

По мнению Исмаилова, решение может быть связано с постами 51-летней артистки в соцсетях, где она высказывалась в поддержку Украины и критиковала действия РФ.

«При этом она не дискредитировала Вооружённые силы России, она описала, как человек творческий, свои эмоциональные переживания. Вследствие этого у неё был ряд постов, где она выступала, скажем так, против действий России, при этом всячески поддерживала Украину», — сказал юрист.

Ранее украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года.