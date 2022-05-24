Клава Кока, Хабиб и «Звери». Кто из российских звёзд приедет на Алтай летом-2022

Клава Кока, Niletto, «Сплин», «Звери», Хабиб и другие звёзды российской эстрады собираются выступать на Алтае этим летом. Amic.ru рассказывает, кто, где и когда будет зажигать в нашем крае.

Майские шоу

Ближайшие звёздные шоу в Барнауле пройдут на излёте весны. Это будут концерты для тех, кто ностальгирует по прошлому.

Так, в клубе-ресторане Pharaoh уже в эту субботу, 28 мая, должен состояться неоднократно перенесённый из-за ковидных ограничений сборный концерт «Звёзды дискотек 90-х» (12+). Здесь могут выступить (именно могут, потому что организаторы заявляют, что «оставляют за собой право на замену артиста»): Kevin McCoy, бывший участник команды Bad Boys Blue, группы «Божья коровка», «Конец фильма», «Братья Гримм», Марина Хлебникова, участник «Ласкового мая» Сергей Серков и другие певцы и группы из тех самых 90-х. Организаторы сообщают, что после всех переносов билеты действительны. Обмен не требуется.

А на следующий день Маша Макарова и группа «Маша и медведи» выступят с акустическим концертом в караоке-клубе «Питер» на улице Взлётной. В программе, посвящённой 25-летию творческого коллектива, будут старые добрые хиты «Любочка» и «Рейкьявик» (12+).

Июньские гастроли

15 июня в театре драмы споёт романсы Александр Малинин (возрастной ценз 6+).

Напомним, что накануне краевое Министерство культуры рассказало о том, что на 90-летие поэта Роберта Рождественского на его малую родину в Косиху приедут Лариса Долина и Александр Розенбаум. Мэтров ждём 25 июня.

Бомбический июль

Сергей Огурцов (он же Сергей Лемох) обещает дискотеку группы «Кар-Мэн» далеко от Барнаула — в казино «Алтай-Пэлас» 2 июля (возрастной ценз 0+).

Фото: vk.com/carmangroup?z

Грустинки и малинки нужно будет собирать вместе с Хабибом (0+) там же в «Алтай-Пэлас» 16 июля.

А 30 июля в Яровом на «Причале 22» выступит певец Niletto (18+).

Новости

Культура Точно без Кустурицы. Стало известно, как пройдет Шукшинский кинофестиваль в 2022 году

И напоминаем, что с 19 по 23 июля в крае будет проходить традиционный Шукшинский фестиваль, на который наверняка кто-то приедет, но пока неясно кто.

А 17 июля, в День металлурга, в Заринске тоже обязательно должна выступить какая-то звезда, ведь приезжали же они туда раньше.

Мощный август

С 4 по 7 августа в Верх-Обском должен состояться фестиваль памяти Михаила Евдокимова, на который, как и на Шукшинские дни, в 2020-м и 2021-м были наложены ковидные ограничения, поэтому традиционного приезда звёзд здесь тоже не было в эти годы. Однако в 2022-м всё может вернуться на круги своя и кто-то из популярных артистов обязательно приедет и в Смоленский район в начале августа.

Несомненно, самым музыкальным мероприятием этого лета обещает стать рок-фестиваль «Ветер Сибири», куда организаторы грозят привезти «Зверей», «Сплин», «Арию», «Тараканов», Вадима Самойлова, Найка Борзова и других российских рокеров. Греметь они будут три дня — с 12 по 14 августа в Бийске. (Возрастной ценз 18+).

Новости

Культура "Звери", "Сплин", "Ария" и еще 30 групп приедут в Бийск на рок-фестиваль. И это не шутка!

А в Яровом выступит Клава Кока. «Причал 22», 13 августа (16+).