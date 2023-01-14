"Потеря масштабом с эпоху". В Госдуме прокомментировали смерть Инны Чуриковой

Народной артистки СССР не стало 14 января

14 января 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: ТАСС

Смерть актрисы Инны Чуриковой – это потеря масштабом с эпоху, заявила член думского комитета по культуре Ольга Германова в своём Telegram-канале.

"Блистательная, многогранная, обладающая штучным талантом... Потеря масштабом с эпоху. Царство Небесное Вам, непревзойдённая Инна Михайловна! Спасибо. Вы дарили нам высокое искусство", – написала она.

Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова, известная по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Морозко», «Московская сага», «Курьер», «Тот самый Мюнхгаузен, скончалась на 80-м году жизни 14 января.

Звезду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище 17-го числа.