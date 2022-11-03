Тараканы и падение с 40 метров. Актёр Алексей Чадов поделился фото со съёмок на Алтае

Съёмки «Фактора страха» телекомпании «Вайт Медиа» и телеканала СТС на Алтае / Фото: t.me/s/alexchadoff

В конце октября на Алтае начали снимать «Фактор страха». Выпуски алтайской программы покажут в новом сезоне на СТС. А пока популярный актёр Алексей Чадов показывает своим подписчикам у себя в телеграм-канале и на страничке в ВК фото со съёмок на фоне алтайской природы, на промышленных предприятиях Республики Алтай и из павильонов.

Алексей Чадов на съёмках «Фактора страха» в Республике Алтай / Фото: vk.com/alexeychadoff

В описании снимков актёр выставил такое сообщение:

«VIP-экскурсия на Алтай для желающих встретиться со своими страхами. Проводит Алексей Чадов. В программе: падение с сорокаметровой высоты, поедание мадагаскарских тараканов и два десятка других испытаний, одно страшнее другого».

В телеграм-канале телекомпании «Вайт Медиа», которая снимает для СТС это шоу, тоже опубликованы снимки из этой алтайской экспедиции. Судя по фото, в съёмках участвуют и другие знаменитости. Среди них рэпер ST, его жена Ассоль, кавээнщица Елена Борщёва, бывшие резиденты Comedy Club Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, а также наша алтайская знаменитость — шоумен Дмитрий Пухляш Красилов.

Съёмки «Фактора страха» телекомпании «Вайт Медиа» и телеканала СТС на Алтае / Фото: «Вайт Медиа» / web.telegram.org/k/#@weitmedia

Напомним, что минувшим летом на Алтае отдыхала, а потом принимала участие в Шукшинском фестивале актриса Олеся Судзиловская.