Житель Алтая угнал КамАЗ, чтобы не идти домой пешком
Полицейские возбудили уголовное дело
03 июля 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Солонешенском районе Алтайского края раскрыли угон КамАЗа, сообщили в МВД.
В полицию с заявлением о хищении грузовика обратился 49-летний житель села Новотырышкино.
Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 37-летний мужчина, который отдыхал с друзьями, а потом, чтобы не идти домой пешком, и угнал грузовик.
Возбуждено уголовное дело.
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