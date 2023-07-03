Житель Алтая угнал КамАЗ, чтобы не идти домой пешком

Полицейские возбудили уголовное дело

03 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Солонешенском районе Алтайского края раскрыли угон КамАЗа, сообщили в МВД.

В полицию с заявлением о хищении грузовика обратился 49-летний житель села Новотырышкино.

Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 37-летний мужчина, который отдыхал с друзьями, а потом, чтобы не идти домой пешком, и угнал грузовик.

Возбуждено уголовное дело.