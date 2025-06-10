Курировать работу алтайского Минспорта вместо Нифонтова будет его заместитель
Официального заявления об уходе пока не было
10 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Исполнять обязанности министра спорта Алтайского края вместо Ивана Нифонтова с большой вероятностью будет его заместитель Иван Субочев, сообщили amic.ru источники в ведомстве. Официально о своем уходе Нифонтов еще не объявил и, скорее всего, дорабатывает последние дни в должности министра. Информация о кадровых перестановках должна появиться в начале следующей недели. В ближайшие дни Иван Нифонтов вместе с губернатором Виктором Томенко должен посетить Спартакиаду народов Сибири, которая пройдет с 11 по 14 июня в Кемерове.
Как ранее стало известно, Нифонтов переходит на должность вице-губернатора Ставропольского края и будет отвечать за спорт, культуру и социальную сферу.
По информации ИА "Атмосфера", решение было принято во время отпуска, который Нифонтов проводил на одном из курортов Ставрополья. Там он как член президиума Федерации дзюдо России встречался с местными чиновниками и, в том числе, с губернатором Владимиром Владимировым.
Что касается Ивана Субочева, он окончил АлтГУ по направлению подготовки "Юриспруденция". С 2017 по 2021 год был членом Молодежного парламента Алтайского края. Параллельно работал в реготделении "Единой России" главным специалистом отдела партийного строительства, консультантом-юристом в отделе правовой, кадровой, контрольной и административной работы Алтайкрайизбиркома. В 2021 году стал начальником отдела организационной работы в краевом отделении "Единой России", а в 2022-м – первым замом руководителя регионального исполкома партии. В феврале 2024 года стал заместителем министра спорта Алтайского края и курировал развитие профессионального спорта в регионе.
Одновременно в спортивной отрасли начали обсуждать кандидатуру нового министра спорта. Однако явных претендентов в настоящее время нет.
13:19:00 10-06-2025
Мне таки кажется что у министра спорта не больно быть освобождение от физкультуры
15:23:23 10-06-2025
Гость (13:19:00 10-06-2025) Мне таки кажется что у министра спорта не больно быть освобо... Вы еще скажите, что министры обороны должны служить в армии.
13:28:49 10-06-2025
Прикольный замминистра. Только вот вопрос - как можно курировать "... развитие профессионального спорта в регионе" ничего не понимая в профессиональном спорте?
23:07:29 10-06-2025
Гость (13:28:49 10-06-2025) Прикольный замминистра. Только вот вопрос - как можно куриро... А кто понимает в профессиональном спорте больше спортсмена бывшего? Чисто любопытство, кто должен этим заниматься инженер, врач, педагог, экономист??? У нас губернатором юморист был так то. И таки да я с ним не знаком.
13:26:37 11-06-2025
гость (23:07:29 10-06-2025) А кто понимает в профессиональном спорте больше спортсмена б... Это на фото спортсмен?
13:49:00 10-06-2025
"... главным специалистом отдела партийного строительства" - вот это должность. Что-то вроде зам директора по неясным вопросам.
14:02:31 10-06-2025
Че вы) нормальная чиновничья биография, все ступени), к построенной партии вопросы есть? Тогда за дело, заместитель до назначения министра, а там может и справится, дадут постоянный статус.
15:09:43 10-06-2025
Видимо никогда барнаульское Динамо не поднимется, а будет прозябать на задворках российского футбола с такими начальниками!
09:12:52 11-06-2025
Согласна, что министр, что его зам, чтобы понимать что-либо в спорте, нужно быть спортсменом. Поназначают юристов, экономистов, они только считать умеют да говорить, а как спорт поднять они и близко не знают.
13:25:30 11-06-2025
Гостья (09:12:52 11-06-2025) Согласна, что министр, что его зам, чтобы понимать что-либо ... Зато хорошо знают как свой бюджет поднять. Нельзя давать отставку министру, по вине которого, втом числе, не достроен ФОК и пока идет следствие.