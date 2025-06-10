Курировать работу алтайского Минспорта вместо Нифонтова будет его заместитель

Официального заявления об уходе пока не было

10 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Замминистра спорта Алтайского края Иван Субочев / Фото: соцсети

Исполнять обязанности министра спорта Алтайского края вместо Ивана Нифонтова с большой вероятностью будет его заместитель Иван Субочев, сообщили amic.ru источники в ведомстве. Официально о своем уходе Нифонтов еще не объявил и, скорее всего, дорабатывает последние дни в должности министра. Информация о кадровых перестановках должна появиться в начале следующей недели. В ближайшие дни Иван Нифонтов вместе с губернатором Виктором Томенко должен посетить Спартакиаду народов Сибири, которая пройдет с 11 по 14 июня в Кемерове.

Как ранее стало известно, Нифонтов переходит на должность вице-губернатора Ставропольского края и будет отвечать за спорт, культуру и социальную сферу.

По информации ИА "Атмосфера", решение было принято во время отпуска, который Нифонтов проводил на одном из курортов Ставрополья. Там он как член президиума Федерации дзюдо России встречался с местными чиновниками и, в том числе, с губернатором Владимиром Владимировым.

Что касается Ивана Субочева, он окончил АлтГУ по направлению подготовки "Юриспруденция". С 2017 по 2021 год был членом Молодежного парламента Алтайского края. Параллельно работал в реготделении "Единой России" главным специалистом отдела партийного строительства, консультантом-юристом в отделе правовой, кадровой, контрольной и административной работы Алтайкрайизбиркома. В 2021 году стал начальником отдела организационной работы в краевом отделении "Единой России", а в 2022-м – первым замом руководителя регионального исполкома партии. В феврале 2024 года стал заместителем министра спорта Алтайского края и курировал развитие профессионального спорта в регионе.

Одновременно в спортивной отрасли начали обсуждать кандидатуру нового министра спорта. Однако явных претендентов в настоящее время нет.