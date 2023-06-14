Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Евро также подрос
14 июня 2023, 15:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже 14 июня поднялся выше 85 рублей – впервые с 4 апреля 2022 года, пишет РИА Новости.
Евро также вырос и составляет 91,7 рубля.
Ранее в Центробанке рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню.
16:12:46 14-06-2023
Ждём очередного повышения цен на всё.
16:34:08 14-06-2023
а нас рать, у нас зарплата в рублях. а не долларах.
16:36:44 14-06-2023
От создателей: всё, нефть теперь за рубли, доллару хана, никому не нужен теперь
06:34:30 15-06-2023
Гость (16:34:08 14-06-2023) а нас рать, у нас зарплата в рублях. а не долларах.... а покупательная способность именно в пиндосских фантиках. К примеру - нам уже практически все поставщики цены подняли. Ес-но, мы подняли цену для тебя. А вряд ли тебе стали платить больше рублей. Смекаешь?
10:03:24 15-06-2023
До существенного импортозамещения еще как пешком до Китая, что в ширпотребе что в бытовой технике, про гаджеты вообще молчу, разве что в продовольствии заметно. Поэтому игра ЦБ в повышение курса - это по сути диверсия против России, её ослабление и укрепление Запада. Так как Запад будет меньше тратить на наши энергоресурсы. Они тупо печатают деньги, а берем их инфляцию на себя. Обратите внимание, доллар за 36 гривен - на Украине с уничтоженной экономикой и существующей за счет кредитов, валюта в 2,5 раза круче нашего рубля.