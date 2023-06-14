Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Евро также подрос

14 июня 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже 14 июня поднялся выше 85 рублей – впервые с 4 апреля 2022 года, пишет РИА Новости.

Евро также вырос и составляет 91,7 рубля.

Ранее в Центробанке рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню.