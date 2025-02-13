Курс доллара упал ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

Растут в цене и российские акции

13 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Утром 13 февраля курс доллара США максимально опускался до 89,5 рубля. Кроме того, издание отмечает, что вырос и российский рынок акций.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили украинский конфликт, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики и другие вопросы.

Также политики договорились об организации личной встречи.