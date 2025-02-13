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Курс доллара упал ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

Растут в цене и российские акции

13 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Утром 13 февраля курс доллара США максимально опускался до 89,5 рубля. Кроме того, издание отмечает, что вырос и российский рынок акций.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили украинский конфликт, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики и другие вопросы. 

Также политики договорились об организации личной встречи.

Экономика Политика

Комментарии 18

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Гость

16:25:25 13-02-2025

Ну теперь заживём!

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Бгг

06:19:14 14-02-2025

Гость (16:25:25 13-02-2025) Ну теперь заживём!... банки перестали выдавать сразу, когда еще 95 был

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Гость

16:26:55 13-02-2025


Ну, всё, скукожится доллар до 25-30 рублей, тогда можно и зарплату с пенсией не индексировать, а оставить прежней. Цены на всё упадут. Скоро заживём по-человечески. Ура, Трампу

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Гость

21:06:14 13-02-2025

Гость (16:26:55 13-02-2025) Ну, всё, скукожится доллар до 25-30 рублей, тогда можно ... Можно смело на Малдивы газовать, с таким то курсом

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Гость

16:34:15 13-02-2025

Где снижение цен на товары? Почему цены только растут при падении рубля. Вот рубль укрепился!

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Гость

16:55:54 13-02-2025

Гость (16:34:15 13-02-2025) Где снижение цен на товары? Почему цены только растут при па... 24 минуты с момента укрепления прошло... Ты стране помог? пошел, выкупил товары по старым закупочным ценам, что бы скорее появились по новой.

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Гость

17:38:30 13-02-2025

Гость (16:34:15 13-02-2025) Где снижение цен на товары? Почему цены только растут при па... в магазинах с ног сбились - ценники переписывают...

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гость

17:33:50 13-02-2025

пора закупиться впрок

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Гость

17:41:23 13-02-2025

Сейчас нужные пацаны на минимуме закупятся. А потом внезапно доллар снова станет больше 100.
Сколько раз такие качели уже были

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Гость

17:47:21 13-02-2025

Пусть почаще звонят друг другу!...

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Гость

18:10:57 13-02-2025

Гость (17:47:21 13-02-2025) Пусть почаще звонят друг другу!......
И то правда. Договорились бы 35 триллионов долларов долга сша списать на 404- страну, чтобы гейропа за них гасила.

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Russkiy

18:26:52 13-02-2025

Щас айфоны и всякие там теслы подешевеют ;)

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Гость

21:07:25 13-02-2025

Russkiy (18:26:52 13-02-2025) Щас айфоны и всякие там теслы подешевеют ;)... айфоны месяца 3 назад уже подешевели

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Гость

19:41:57 13-02-2025

Мы на столько независим от Америки и доллара. Что один звонок американского президента , укрепил нашу валюту

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Гость

22:42:18 13-02-2025

При большевиках, между прочим, 'зелёный' был дешевле рубля!

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Гость

10:03:05 14-02-2025

Гость (22:42:18 13-02-2025) При большевиках, между прочим, 'зелёный' был дешевле рубля!... В твоих мечтах он был дешевле рубля. В реале им торговали по три рубля за доллар. Средняя зарплата 120 р - итого 40 долларов. По 66 коп продавали только командированным за границу ито ограничивали по три доллара суточных.

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Гость

01:56:24 14-02-2025

Наглядный пример того, что из себя представляет биржа. Она уже давно оторвана от реального мира в США, а теперь мы видим, что и Россия тоже переходит от реальной жизни к виртуальной. Тут Набиулина не на жизнь, а на смерть борется с инфляцией, придумывая всё новые меры, которые уже похоронили реальную экономику, а результата всё нет, а один звонок в миг перевернул всё с ног на голову. Какой из этого можно сделать вывод, только то, что все ИИ, крипта, цифровые рубли ..., всё это воздушный пузырь, который может сдуться в любой момент, когда это решит главный кудесник на Земле - США. Думаю, что Мавроди сейчас рвёт последние волосы на заднице от задумки такого масштаба, так что о 35 триллионах бакинских долгов мир после такой встряски даже не вспомнит. Удачи в выживании любителям крипты.

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Гость

10:32:06 14-02-2025

Хорошая новость

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