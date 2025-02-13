Курс доллара упал ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа
Растут в цене и российские акции
13 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Утром 13 февраля курс доллара США максимально опускался до 89,5 рубля. Кроме того, издание отмечает, что вырос и российский рынок акций.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили украинский конфликт, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики и другие вопросы.
Также политики договорились об организации личной встречи.
16:25:25 13-02-2025
Ну теперь заживём!
06:19:14 14-02-2025
Гость (16:25:25 13-02-2025) Ну теперь заживём!... банки перестали выдавать сразу, когда еще 95 был
16:26:55 13-02-2025
Ну, всё, скукожится доллар до 25-30 рублей, тогда можно и зарплату с пенсией не индексировать, а оставить прежней. Цены на всё упадут. Скоро заживём по-человечески. Ура, Трампу
21:06:14 13-02-2025
Гость (16:26:55 13-02-2025) Ну, всё, скукожится доллар до 25-30 рублей, тогда можно ... Можно смело на Малдивы газовать, с таким то курсом
16:34:15 13-02-2025
Где снижение цен на товары? Почему цены только растут при падении рубля. Вот рубль укрепился!
16:55:54 13-02-2025
Гость (16:34:15 13-02-2025) Где снижение цен на товары? Почему цены только растут при па... 24 минуты с момента укрепления прошло... Ты стране помог? пошел, выкупил товары по старым закупочным ценам, что бы скорее появились по новой.
17:38:30 13-02-2025
Гость (16:34:15 13-02-2025) Где снижение цен на товары? Почему цены только растут при па... в магазинах с ног сбились - ценники переписывают...
17:33:50 13-02-2025
пора закупиться впрок
17:41:23 13-02-2025
Сейчас нужные пацаны на минимуме закупятся. А потом внезапно доллар снова станет больше 100.
Сколько раз такие качели уже были
17:47:21 13-02-2025
Пусть почаще звонят друг другу!...
18:10:57 13-02-2025
Гость (17:47:21 13-02-2025) Пусть почаще звонят друг другу!......
И то правда. Договорились бы 35 триллионов долларов долга сша списать на 404- страну, чтобы гейропа за них гасила.
18:26:52 13-02-2025
Щас айфоны и всякие там теслы подешевеют ;)
21:07:25 13-02-2025
Russkiy (18:26:52 13-02-2025) Щас айфоны и всякие там теслы подешевеют ;)... айфоны месяца 3 назад уже подешевели
19:41:57 13-02-2025
Мы на столько независим от Америки и доллара. Что один звонок американского президента , укрепил нашу валюту
22:42:18 13-02-2025
При большевиках, между прочим, 'зелёный' был дешевле рубля!
10:03:05 14-02-2025
Гость (22:42:18 13-02-2025) При большевиках, между прочим, 'зелёный' был дешевле рубля!... В твоих мечтах он был дешевле рубля. В реале им торговали по три рубля за доллар. Средняя зарплата 120 р - итого 40 долларов. По 66 коп продавали только командированным за границу ито ограничивали по три доллара суточных.
01:56:24 14-02-2025
Наглядный пример того, что из себя представляет биржа. Она уже давно оторвана от реального мира в США, а теперь мы видим, что и Россия тоже переходит от реальной жизни к виртуальной. Тут Набиулина не на жизнь, а на смерть борется с инфляцией, придумывая всё новые меры, которые уже похоронили реальную экономику, а результата всё нет, а один звонок в миг перевернул всё с ног на голову. Какой из этого можно сделать вывод, только то, что все ИИ, крипта, цифровые рубли ..., всё это воздушный пузырь, который может сдуться в любой момент, когда это решит главный кудесник на Земле - США. Думаю, что Мавроди сейчас рвёт последние волосы на заднице от задумки такого масштаба, так что о 35 триллионах бакинских долгов мир после такой встряски даже не вспомнит. Удачи в выживании любителям крипты.
10:32:06 14-02-2025
Хорошая новость