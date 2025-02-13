"Потрясло весь мир". Ведущие СМИ и эксперты обсуждают разговор Путина и Трампа

Трамп ликует, Европа паникует – примерно так наблюдатели оценили результаты диалога

13 февраля 2025, 11:52, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Путина и Трампа все-таки состоялся. Об этом сообщили обе стороны – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Белого дома. Amic.ru ознакомился с некоторыми откликами на это, без преувеличения, долгожданное событие и представил некоторые из них своим читателям.

Продолжительный и весьма продуктивный разговор

По словам Пескова, разговор двух президентов продолжался около полутора часов. Российский лидер пригласил американского посетить Москву.

"Президент поддержал один из основных тезисов о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", – сообщил Песков.

Оба лидера договорились поручить своему окружению "немедленно" начать диалог по урегулированию украинского конфликта, рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что Путин в разговоре согласился с необходимостью прекратить военные действия, но настаивает на долгосрочном решении.

"Он [Путин] не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились", – рассказал Трамп.

Он также назвал состоявшийся разговор "продолжительным и весьма продуктивным".

Американская телекомпания CNN обращает внимание на некоторые нюансы переговоров, о которых рассказал Трамп:

"И Вашингтон, и Москва, описывая этот разговор, предположили, что собеседники говорили в примирительном тоне. "Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень сильно верим в это", – написал Трамп, предположив, что бывший сотрудник КГБ на другом конце провода тщательно подбирал слова, чтобы понравиться американскому лидеру.

"Удар для Зеленского"

"Телефонный звонок положил начало бурной деятельности, которая подчеркнула намерение Трампа быстро выполнить свои предвыборные обещания и отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, который явно избегал прямых контактов между США и Россией в пользу того, чтобы Украина взяла инициативу в свои руки", – выражает уверенность агентство Bloomberg.

"По словам одного из чиновников, европейские официальные лица не были заранее предупреждены о телефонном разговоре Трампа с Путиным. Другие назвали это предательством, обеспокоенные тем, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен", – сообщает агентство.

Британская газета Daily Mail пишет, что сообщение о разговоре двух президентов "потрясло весь мир".

"Ранее в среду Белый дом заявил, что прекращает поставки помощи Украине – и такие новости стали ударом для Зеленского. Своими заявлениями Трамп также оказывает давление на других западных союзников, которые были оплотом поддержки Киева", – анализирует ситуацию издание.

Газета приводит мнение политолога Татьяны Становой, которая "предупредила, что Путин был полностью готов к провалу переговоров, поскольку Кремль считает, что "Запад ничего не может сделать, чтобы обратить вспять территориальные завоевания России и предотвратить крах Украины в долгосрочной перспективе".

Она написала в сети X: "Путин продолжит льстить и умиротворять Трампа, предлагая уступки, которые Трамп будет изображать как огромный успех и замечательную сделку. Но эти уступки, такие как прекращение огня, не удержат Россию от достижения ее конечной цели: создания "дружественной" Украины на своих условиях".

"Крах усилий Запада"

Газета New York Times констатирует, что "для Путина этот звонок стал важной вехой, означающей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции":

"С момента переизбрания Трампа в ноябре президент России осыпал его похвалами, подчеркивая надежду Кремля на то, что новый американский лидер сможет изменить отношения Москвы с Вашингтоном и отказаться от поддержки Украины".

Издание также указывает, что "разговор между двумя президентами состоялся на следующий день после того, как Россия согласилась освободить заключенного в тюрьму американского учителя в обмен на то, что Соединенные Штаты вернут осужденного киберпреступника в Россию".

Американское издание Politico замечает, что "пространное изложение итогов телефонного разговора президента, опубликованного в социальных сетях, ознаменовало серьезный сдвиг в позиции США по отношению к России, разъяснив желание Трампа нормализовать отношения".

"Для Европы, после трех лет тесной координации с Вашингтоном, односторонние усилия Трампа по скорейшему разрешению конфликта, по-видимому, без особого участия НАТО и Украины, реально станут суровой проверкой после некоторого первоначального оптимизма по поводу подхода нового президента к военному конфликту", – рассуждает автор Politico.

Издание Financial Times также озабочено местом Европы в будущем диалоге двух стран:

"Самый страшный кошмар президента Франции, который разделяют многие его коллеги, – это российско-американская сделка, заключенная в обход украинцев и европейцев".

Российский политолог-американист Малек Дудаков также считает, что "европейцы опять остаются у разбитого корыта".

"В европейских столицах началась настоящая паника на фоне телефонного разговора президентов России и США. Дипломаты Евросоюза потребовали предоставить им место в любых переговорах по Украине, как и лоббистам Киева. Впрочем, европейских ястребов никто в администрации Трампа всерьез не воспринимает. Их попытки пролоббировать свою повестку закончились провалом – переговоры пойдут через голову как европейских столиц, так и Киева. Евросоюз же в итоге лишь поставят перед фактом соглашений.

Какую-то роль они в будущем сыграют – команда Трампа не против заставить европейцев расплачиваться за разрешение украинского кризиса. И на предстоящей конференции по безопасности в Мюнхене представители Белого дома уже начнут Евросоюз к этому готовить", – пишет Дудаков в своем телеграм-канале.

"Трамп хочет быть как Путин"

Французское издание Le Point обращает внимание, что в будущем переговорном процессе может не быть места для представителей Киева:

"Хозяин Белого дома даже отказался сказать, что считает Украину "полноправным участником этого мирного процесса", ответив журналисту, что "это интересный вопрос".

"Я думаю, что они должны заключить мир". Он что, "дарит Путину победу"?

Ответ: "Что ж, если мы посмотрим, как разворачиваются боевые действия, каждый примет свое решение. Я здесь только для того, чтобы обрести покой. Моя единственная цель – чтобы мы прекратили убивать миллионы людей".

Германская Berliner Zeitung анализирует состав переговорной команды по Украине, объявленный Трампом:

"В нее не входит отставной генерал Кит Келлог, который до сих пор был специальным посланником США по этому вопросу, но представил только одно предложение, категорически отвергнутое русскими несколько месяцев назад. Келлог в интервью "Голосу Америки"* четко высказался в пользу дальнейших поставок оружия Киеву, "потому что русским нельзя доверять", и сказал: "Мне плевать на Россию. Я беспокоюсь об Украине". Недавно просочившийся мирный план уже пошел дальше подхода Келлога, но все еще содержал ряд неприемлемых для России требований, таких как присутствие западных войск на Украине".

Российский политолог Сергей Марков привел в своем телеграм-канале несколько выводов из прошедшего разговора Путина и Трампа:

"Что конкретно означает разговор Путина и Трампа?

1. Рухнула политика демонизации Путина, которую проводили все три года.

2. Рухнула политика политической изоляции России, ей тоже три года.

3. Запад явно расколот.

4. Зеленский переведен на нижний уровень.

5. Трамп видит в Путине великого политика современности. И Трамп хочет быть как Путин, великим политиком.

6. Появилась реальная надежда на окончание войны в 2025 году.

7. Экономика пойдет вверх на оптимизме".

Член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков уверен, что "телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12 февраля 2025 годя войдет в историю мировой политики и дипломатии".

"Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам. Сейчас между евростолицами начнутся срочные консультации на тему, как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном. И такие усилия будут предприняты. Переговоры, несомненно, будут очень сложными. Давление на Россию в разных формах будет продолжаться. Но начало положено", – пишет Пушков в своем телеграм-канале.

* Признан иноагентом в России