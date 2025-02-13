О чем договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп?

Телефонный разговор лидеров двух крупнейших держав длился около полутора часов

13 февраля 2025, 10:10, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Это был первый официальный контакт глав государств после возвращения Трампа в Белый дом. Их беседа длилась около полутора часов. О чем в итоге удалось договориться лидерам двух стран, читайте на amic.ru.

Украинский конфликт

В ходе телефонных переговоров президенты обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки дня и двусторонних отношений. В социальной сети Truth Social Трамп заявил, что разговор был долгим и продуктивным, пишет РБК. По его словам, главной темой беседы стало урегулирование украинского кризиса. Президент США также уточнил, что ему удалось достичь с Путиным соглашения о безотлагательном начале переговорного процесса и скорейшем разрешении конфликта. Он призвал к немедленному прекращению боевых действий и поиску мирного решения путем переговоров.

В свою очередь, Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости устранения "первопричин" конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поддержал тезис Трампа о том, что "наступило время работать вместе", приводит его слова Lenta.ru. Согласно заявлению Кремля, в Москве готовы принять американских должностных лиц для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая украинское урегулирование.

После переговоров с Владимиром Путиным Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским. В офисе украинского президента сообщили, что разговор длился около часа. Трамп охарактеризовал беседу как "хорошую" и отметил, что Зеленский стремится к миру, пишут "Ведомости". Он также выразил оптимизм относительно возможного прогресса на встрече Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 14–16 февраля.

О чем еще говорили Путин и Трамп?

В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты также обсудили темы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу и двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Владимир Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая вопрос украинского урегулирования. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

Уже известно, когда состоится личная встреча Путина и Трампа?

Спустя несколько часов после телефонного разговора Трамп заявил журналистам, что в качестве потенциального места для проведения встречи с российским лидером рассматривается Саудовская Аравия, пишет "Интерфакс".

"Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп в беседе с журналистами.

Российская сторона пока никаких конкретных заявлений по этому поводу не делала.