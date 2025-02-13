О чем договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп?
Телефонный разговор лидеров двух крупнейших держав длился около полутора часов
13 февраля 2025, 10:10, ИА Амител
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Это был первый официальный контакт глав государств после возвращения Трампа в Белый дом. Их беседа длилась около полутора часов. О чем в итоге удалось договориться лидерам двух стран, читайте на amic.ru.
Украинский конфликт
В ходе телефонных переговоров президенты обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки дня и двусторонних отношений. В социальной сети Truth Social Трамп заявил, что разговор был долгим и продуктивным, пишет РБК. По его словам, главной темой беседы стало урегулирование украинского кризиса. Президент США также уточнил, что ему удалось достичь с Путиным соглашения о безотлагательном начале переговорного процесса и скорейшем разрешении конфликта. Он призвал к немедленному прекращению боевых действий и поиску мирного решения путем переговоров.
В свою очередь, Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости устранения "первопричин" конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поддержал тезис Трампа о том, что "наступило время работать вместе", приводит его слова Lenta.ru. Согласно заявлению Кремля, в Москве готовы принять американских должностных лиц для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая украинское урегулирование.
После переговоров с Владимиром Путиным Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским. В офисе украинского президента сообщили, что разговор длился около часа. Трамп охарактеризовал беседу как "хорошую" и отметил, что Зеленский стремится к миру, пишут "Ведомости". Он также выразил оптимизм относительно возможного прогресса на встрече Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 14–16 февраля.
О чем еще говорили Путин и Трамп?
В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты также обсудили темы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу и двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Владимир Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая вопрос украинского урегулирования. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.
Уже известно, когда состоится личная встреча Путина и Трампа?
Спустя несколько часов после телефонного разговора Трамп заявил журналистам, что в качестве потенциального места для проведения встречи с российским лидером рассматривается Саудовская Аравия, пишет "Интерфакс".
"Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп в беседе с журналистами.
Российская сторона пока никаких конкретных заявлений по этому поводу не делала.
10:19:39 13-02-2025
устранения "первопричин" конфликта --- ну это сложно, там надо решать проблемы с НАТО и нациками. Они будут против, а сильно прессануть их даже Трамп скорее всего не может. Можно даже прессануть нациков, но как прессануть Англию, которая разжигает. Они с США союзники, хотя их руководство фактически против Трампа. Если Англия будет продолжать поддерживать нациков, Трамп им запретить не сможет
11:16:21 13-02-2025
Гость (10:19:39 13-02-2025) устранения "первопричин" конфликта --- ну это сложно, там на... Что-то в последнее время не видно и не слышно Бори Джонсона. Прямо растворился в воздухе. Стармер стал заметно тише. Магия Трампа?
11:28:59 13-02-2025
Гость (11:16:21 13-02-2025) Что-то в последнее время не видно и не слышно Бори Джонсона.... Он ещё в 22 году нагадил и ушёл с поста премьера.
12:22:30 13-02-2025
Гость (11:28:59 13-02-2025) Он ещё в 22 году нагадил и ушёл с поста премьера. ... После него уже чуть ли не полдюжины сменилось на посту. Не в этом суть. Б.Джонсон все годы постоянно возникал на политической арене с какими-то заявлениями пр украине, мировые СМИ транслировали и печатали как актуальные. Только после вступления в должность Трампа затих.
Фон дер Ляйениха тоже помалкивает. Так-то у неё муж работает в амерской фармацевтике. Только две дурочки из переулочка, Анялена и Кая не заметили остановки поезда. Продолжают по инерции про то, что без европы ничего нельзя решать. Кая на днях прямо высказалась, что ЕС тоже помогает Киеву не бескорыстно, платит за свою безопасность. Хотя теперь у них две опасности: мифическая от России и реальная от обозленных хохлов, винящих европу в своем проигрыше.
13:47:28 13-02-2025
Гость (12:22:30 13-02-2025) После него уже чуть ли не полдюжины сменилось на посту. Не в... Подскажите, Анялена и Кая это кто такие? Чего-то я от политики отстал, а гугла каких-то актрис показывает.
13:50:57 13-02-2025
Гость (13:47:28 13-02-2025) Подскажите, Анялена и Кая это кто такие? Чего-то я от полити... Бербок и Каллас наверное
10:37:41 13-02-2025
разрыв кабанчика начинается.
горе побежденным (с)
11:19:38 13-02-2025
Эк бандеровцев рвёт на части! Ну, минусуйте на радость нам.