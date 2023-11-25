Возводить первые дома на участке в перспективе могут в середине 2025 года

25 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Участок на ул. Волочаевской, 34, в Бийске / Фото: "Дом.рф"

В Бийске более 8 га земли, которая раньше принадлежала предприятию обороны, планируют отдать под жилую застройку. Сейчас "Дом.рф", владеющий территорией, выставил ее на торги. По оценке регулятора, максимальный потенциал участка составляет 62,3 тыс. квадратных метров жилья, это приблизительно 12 среднеэтажных домов. При этом возвести меньше 56,1 тыс. "квадратов" (около 10 многоэтажек) девелопер не может.

Застройка по правилам

Площадка для будущего жилого квартала расположена на ул. Волочаевской, 34. Сейчас на участке находятся шесть заброшенных и полуразрушенных корпусов, которые подлежат сносу. По информации продавца, территория находится на возвышенности, с которой открывается вид на центральную часть города. Рядом – частный сектор, гаражи, производственные и административные здания.

По условиям торгов, кроме домов инвестор должен возвести объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обустроить детские и спортивные площадки, сделать благоустройство и озеленение. Двор ЖК необходимо изолировать от автомобилей. При этом застройку рекомендуется вести по стандартам комплексного развития территории (КРТ), разработанного "Дом.рф".

В этом документе указано, что квартал должен состоять из домов переменной этажности. На первых этажах многоэтажек, выходящих на красные линии, необходимо предусмотреть нежилые помещения. На фасадах зданий (либо техническом балконе или кровле) нужно отвести места для размещения кондиционеров.

Сами фасады должны гармонировать друг с другом (посредством пропорций, архитектурных решений, материалов), но быть разнообразными (для визуального разделения разных зданий/ корпусов).

"Колористические решения фасадов должны соответствовать окружающей застройке и проведенному ландшафтно-визуальному анализу, представленному в обосновании проектных решений объектов. Цвет профилей витража и окон должен соответствовать цветовому решению фасада решения, при светлом фасаде – светлый, при темном – темный. При проектировании фасада применять материалы, свойственные для окружающей застройки, не входящие в конфликт с окружением", – указано в документе.

"Зеленые" дома

Также застройщику необходимо опираться на "зеленый" стандарт для многоквартирного жилья, действующий с ноября 2022 года. Он включает 81 критерий (37 из которых обязательные и 44 добровольные) в 10 категориях. Среди них – класс энергоэффективности А и выше; наличие предчистовой отделки; инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Еще одно требование касается использования лифтового оборудования российского производства:

"Для оснащения объектов капитального строительства может быть рассмотрено производимое АО "ЩЛЗ", находящимся под контролем государства, лифтовое оборудование, обладающее высокой долей компонентов российского производства".

Срок аренды земельного участка составляет девять лет. В течение этого времени инвестор должен закончить квартал. При этом разрешение на строительство первой очереди девелоперу необходимо получить в течение полутора лет после подписания договора КРТ с "Дом.рф". Аукцион по реализации земли запланирован на 26 января 2024 года.