Инвестор будет работать на федеральных землях

31 июля 2023, 08:58, ИА Амител

Типовой проект дома / Фото: реестр проектов – победителей конкурса / Минстрой

Московская строительная компания стала победителем торгов, на которых разыграли аренду гигантского участка в пригороде Барнаула. Территория принадлежит государству, а аукцион проводил "Дом.рф". На площадке 57,5 га девелопер в течение девяти лет должен возвести микрорайон из нескольких сотен домов.

Застройщик с опытом

Участок под будущий поселок расположен на ул. Мамонтова в селе Власиха. Впервые его выставили на аукцион в конце 2022 года, но желающих приобрести землю не нашлось. Повторные торги прошли в конце июля 2023-го. Единственным участником, который подал заявку, стала компания "Промжилстрой", зарегистрированная в Москве. Она заплатила за территорию 13,3 млн рублей – это начальная стоимость земли.

Фирма состоит в столичном СРО, а на ее сайте указано, что организация выступала генподрядчиком при строительстве поселка таунхаусов под Москвой, промышленных зданий и многоэтажных домов.

Компания получила землю под Барнаулом в аренду на девять лет. В течение этого времени фирма должна построить дома. Часть проектов должны быть реализованы из числа типовых вариантов. Его разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году.

Типовой проект дома / Фото: реестр проектов-победителей конкурса / Минстрой

Среди предложений встречаются дома в один-три этажа, с плоской кровлей, выполненные в разных архитектурных стилях. Есть также модульные коттеджи, которые собираются за три-семь дней. Цена квадратного метра варьируется от 45,6 до 126,5 тыс. рублей. Всего девелопер должен возвести на участке 55,8-62 тыс. квадратных метров жилой площади. В среднем это 500-600 домов. Площадь нежилых объектов – не менее 5% от общего объема коттеджей.

Поселок в поселке

Кроме жилья застройщик должен возвести и всю сопутствующую инфраструктуру в микрорайоне: транспортную, коммунальную, социальную. И сделать это нужно до завершения строительства последнего дома.

Также инвестор должен выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры и нежилой застройки, придомовых территорий, зон с детскими игровыми и спортивными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей.

Инвестору необходимо за свой счет установить камеры видеонаблюдения и предоставить к ним доступ "Дом.рф", обеспечить охрану построенных объектов до передачи их в собственность.