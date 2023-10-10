Квартир много не бывает. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость
И как это правильно сделать
10 октября 2023, 08:00, ИА Амител
Уж сколько раз твердили миру, что если вкладывать куда-то деньги, то недвижимость – это всегда беспроигрышный вариант. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, жилые квадратные метры не дешевеют, а только растут и растут в цене. Но стоит ли вкладываться сейчас, когда кусаются не только цены, но и ипотечные ставки? Эксперт, руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс дала amic.ru несколько полезных советов.
Так что, стоит ли сейчас покупать квартиру?
Однозначно стоит, говорит Ольга Гросс.
"Покупка квартиры всегда была и будет выгодным инвестированием. Сколько бы она ни стоила сегодня, завтра, скорее всего, будет еще дороже", – подчеркнула эксперт.
И посоветовала: если у вас есть накопления и вы опасаетесь их обесценивания, рассмотрите вариант с покупкой. В том числе и в кредит, тем более что сейчас продолжает действовать господдержка при покупке новостройки: обычная, семейная, ИТ-ипотека.
Сколько сейчас стоят квартиры в Барнауле?
Средняя цена за "квадрат" в новостройке в квартире площадью 40-50 кв. м – 120 тысяч рублей. В квартирах поменьше – около 130-150 тысяч.
На вторичном рынке цена от 80 до 100 тысяч.
И сколько надо денег сейчас иметь, чтобы купить жилье?
Чтобы купить квартиру в ипотеку, нужно 10% первоначального взноса для вторичного жилья и 20% – на жилье в строящемся доме.
"20% сейчас – это от 700 тысяч рублей. На "вторичке" надо иметь хотя бы 400-500 тысяч. То есть такой порог на вход", – отметила Ольга Гросс.
Но стоит понимать, что ставка на новостройку за счет господдержки ниже, чем на "вторичку" (6-8% против 14-15%). Так что если у вас есть условные 700 тысяч, то лучше сразу брать в новостройке.
"Мы часто советуем своим клиентам взять квартиру в ипотеку в строящемся доме под низкую процентную ставку, вносить платежи, пока она строится, а потом сдавать в аренду и вкладывать эти деньги в ипотеку. Если появляются лишние деньги, то можно не закрывать дешевую ипотеку, а собрать первоначальный взнос и купить еще одну квартиру. Или ее так же сдавать, или позже перепродать и заработать – уже будет зависеть от состояния рынка. Это одна из выгодных стратегий", – подчеркнула эксперт.
И сколько можно заработать на таком инвестировании?
В последние несколько лет в Барнауле была распространена практика приумножения капитала за счет покупки-продажи жилья. Многие брали новостройки буквально на этапе котлована, а после сдачи дома продавали на условный миллион-полтора дороже.
Сейчас такого нет. Большого дохода так просто уже не получить.
"Это был приятный бонус для всех. Сейчас стратегия поменялась: главное – не заработать, а сохранить свои деньги в условиях инфляции. Если ты грамотно вложил, то с учетом обесценивания рубля квартира в любом случае будет выгодна", – пояснила Гросс.
А что значит грамотно вложить?
Это значит, что к выбору квартиры, даже если вы не собираетесь в ней жить, надо подойти очень осознанно. Не каждое жилье растет в цене. В городе есть некоторые малоликвидные объекты, которые дорожают более низкими темпами, чем в среднем по рынку.
По словам Ольги Гросс, на это влияет несколько факторов. Например, район. Квартира на условном Потоке может быть вполне перспективна, потому что в последние годы там сносят аварийное жилье, строят новое, а транспортная развязка хорошая, и до центра близко, особенно после того как откроют мост на Новом рынке.
Или наоборот: квартиру в новом доме в новом районе, может, и не получится сдавать дорого, если там ходит одна редкая "газелька".
"Здесь я всегда советую обращаться к специалистам. Опытные риелторы разбираются в рынке. Они оценивают объект комплексно, учитывая все необходимые факторы. И они могут спрогнозировать, будет ли выгодно сдавать или потом продать ту или иную квартиру", – подчеркнула глава агентства недвижимости "Гнездо".
Какое жилье в Барнауле сейчас пользуется спросом?
Сейчас снова востребовано малогабаритное жилье. В последние два-три года спрос на студии немного упал, большинство покупателей искали более комфортные варианты, потому что и цены, и ипотечные ставки позволяли. Но теперь все изменилось: многим снова хватает только на однокомнатные квартиры или более скромные по площади варианты.
Впрочем, таких предложений на рынке сейчас очень немного. Отчасти из-за ограниченного выбора новостроек.
Поэтому барнаульцы все чаще рассматривают варианты в других городах. Особенно популярны Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. И цены в чем-то даже сопоставимы с барнаульскими. Но такую покупку тоже лучше проводить со специалистом, подчеркивает Гросс.
10:46:04 10-10-2023
с такими экпердами на бобах можно остаться... поживем-увидим
11:40:23 10-10-2023
А если все последуют совету этой женщины: "Если появляются лишние деньги, то можно не закрывать дешевую ипотеку, а собрать первоначальный взнос и купить еще одну квартиру"? Что будет дальше? Геометрическая прогрессия? Ничего не напоминает? В сухом остатке, из всей статьи можно согласиться только с фразой "Не каждое жилье растет в цене"
12:10:44 10-10-2023
Стороной нужно обходить таких горе "специалистов"... Ооочень поверхностное, бытовое суждение об "инвестициях" в недвижимость...
12:34:12 10-10-2023
Барнаульцы и деревенские не могут себе позволить купить жильё, потому что в районе нищенские зарплаты и многие уезжают в большие города. В новых районах с иномарками живут люди, чей доход должна проверять инспекция, тк такие бабки у провинциалов отсутствуют, как и дети, так и животные, поскольку жить не на что. Мы хотим кота завести, но не можем себе позволить потратить деньги на мясо и рыбу для такого пушистого малыша, дорого, сами едим дешевую овсяную кашу. Какие инвестиции в недвижимость, побойтесь богов Севера и юга!
16:02:13 10-10-2023
Ну собственно имею уже 3 квартиры, одна из них из собственных средств, остальные куплены по выгодным условиям около нулевых ставок, как говорится успел в свое время. Сам сегодня снимаю квартиру, так как ни одна ещё не построилась но срок уже по двум подошёл. Учитывая сегодняшню ставку рефинансирования, заберу по суду за просрочку уже не меньше 1 млн руб., ещё возмеще средства за съем квартиры, так как работаю не по месту прописки, а одна из квартир, как раз в районе работы. Плачу по двум ипотека и кредиту, который в свое время брал на первоначальный взнос около 70 тысяч рублей, стараюсь максимально гасить именно кредит, ведь понимаю, что мои ипотеки будут гасить сьемщики жилья. Учитывая что обе кредитные квартиры находятся в районе метро в Подмосковье (17 минут пешком) поанировал сдавать их по 35 тысяч в месяц, как было, когда их покупал, но сегодня такие квартиры уже сдаются в том районе (в старых домах) за 45 тыс. (Учитывая подьем ставки цены на съем жилья повысились существенно, так как повысился спрос). Итого, как видите все не плохо. Очень рад, сто успел в свое время запрыгнуть в этот вагон. Да кстати квартиры, которые под съем идут с чистовой, так что даже заморачиваться не придётся организую все через застройщика, так как он оказывает услуги по сдаче жилья в аренду. Осталось только сделать ремонт в своей квартире и я счастлив. Так что всем привет и удачи. Советую не боятся идти на подобные шаги, при том, что я сам переживал года 1,5 назад.
17:37:33 10-10-2023
Евгений (16:02:13 10-10-2023) Ну собственно имею уже 3 квартиры, одна из них из собственны... правильно говорить не "заберу по суду за просрочку уже не меньше 1 млн руб., ещё возмеще средства за съем квартиры", а "получу исполнительный лист и помешаю застройщику строить жилье другим людям". Сколько уже таких умников исполлистов наполучали и сидят в банкротном процессе, ждут свои "миллионы по суду")