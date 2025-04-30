Квартира на курорте. В туристическом центре Белокурихи построят жилой дом

Он находится почти в самом сердце здравницы

30 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHCL5kC

Проект дома в Белокурихе / Иллюстрация: ООО "СЗ Сириус"

Белокуриха – отличное место не только для отдыха, но и для жизни. Чистый воздух, великолепная природа, развитая социальная инфраструктура и доступность медицинских услуг делают этот курорт очень привлекательным. Тем более что сейчас в городе появляется новое комфортабельное жилье. Например, жилой комплекс напротив отеля "Беловодье" по адресу переулок Речной, 5.

Спрос на Белокуриху

В последние год-два Белокуриха становится очень популярной для девелоперов. И понятно, ведь с каждым годом туристический поток на этот алтайский курорт растет. Только за первые девять месяцев 2024 года здесь отдохнули около 29 тысяч человек. Это на 1,2 тыс. больше, чем годом ранее. Итоги в целом по году в крае пока только подводят, но, по прогнозам, общий турпоток должен был составить 35 тысяч человек.

На фоне роста спроса на алтайскую здравницу появляются и новые предложения на рынке недвижимости. Жилье нужно не только для местного населения, но и для растущего числа обслуживающего и медицинского персонала. А также для небольших инвесторов – жителей края или соседних регионов, кто собирается вложить деньги в жилье и потом получать стабильный доход от сдачи в аренду.

Дом в центре курорта

Сейчас здесь возводят несколько масштабных жилых и коммерческих объектов, но большинство из них расположены на въезде в город. Дом в переулке Речном – одна из первых жилых новостроек за долгие годы именно в туристической локации.

Новый дом органично впишется в туристический микрорайон Белокурихи, сообщил amic.ru представитель компании-застройщика. Это будет не очередной "человейник", а небольшое здание бизнес-класса, что обеспечит комфортное проживание.

В доме всего 20 квартир и восемь нежилых помещений. Есть и компактные – от 26 "квадратов", и очень просторные – до 205 кв.м. Но в каждой высота потолков от 3 до 3,5 метра.

В доме запроектирована подземная парковка на 13 мест с лифтом. Такого в этом городке, пожалуй, нигде больше и не встретишь. Еще десять гостевых парковок размещено на придомовой территории.

Стены выполнены в монолитно-кирпичном формате, песочно-бежевой цветовой гамме.

Во дворе будут детская и спортивная площадки. А рядом – вся курортная инфраструктура курорта.

Проект дома в Белокурихе / Иллюстрация: ООО "СЗ Сириус"

Отдых и лечение

Для любителей активного отдыха в Белокурихе есть горнолыжные трассы различной сложности, канатные дороги, маршруты для пеших прогулок и велосипедных поездок. В окрестностях курорта расположены живописные природные достопримечательности, такие как гора Церковка и скала "Четыре брата", привлекающие туристов своими уникальными пейзажами.

Курорт известен на всю страну термальными источниками с азотно-кремнистыми радоносодержащими водами, чистым горным воздухом, насыщенным легкими аэроионами, и мягким климатом.

Разнообразие ресторанов и кафе, предлагающих блюда местной и европейской кухни, а также культурные мероприятия и экскурсии делают пребывание в Белокурихе запоминающимся. Курорт сочетает в себе возможности для оздоровления, активного отдыха и знакомства с природой Алтая, чем привлекает туристов с различными интересами и потребностями.

Застройщик ООО "СЗ Сириус". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО "СЗ "Жемчужина"

Реклама