Резидент алтайской "Бирюзовой Катуни" открыл гостиницу "Кислород"

Гостиница "Кислород" / Фото с сайта hotel-o2.ru

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" к началу нового сезона запустили новую четырехзвездочную гостиницу. Она называется "Кислород". Объект открыл резидент зоны – ООО "Каро тур" – после получения заключения от администрации региона.

Гостиница "Кислород"

"Кислород" ("О2") расположен на территории "Бирюзовой Катуни". Здесь 36 номеров разной классификации, предназначенных для всех категорий отдыхающих – от семейных пар до деловых путешественников. Как указано на сайте гостиницы, каждый номер оборудован по современным стандартам и разделен на несколько зон: спальная, кухонная и зона отдыха. Проживание доступно для людей с ограниченными возможностями. В стоимость включены континентальные завтраки.

Кстати, цена весьма демократичная для гостиницы такого уровня – от 8100 рублей за номер (на момент публикации материала).

На территории расположен теплый бассейн, прогулочные зоны и парковка. Рядом – пресноводное озеро площадью 4,5 га и глубиной до пяти метров. На пляже "Бирюзовая Катунь" работает аквапарк, есть аэрарии, шезлонги, волейбольная площадка, прокат катамаранов и аттракционы.

Гостиница "Кислород" / Фото с сайта hotel-o2.ru

"Бирюзовая Катунь"

Особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь", созданная в 2007 году на территории Алтайского края, занимает площадь 3326 га. Она находится в одном из самых живописных мест региона и зарекомендовала себя как привлекательная площадка для туризма и бизнеса. Здесь построена и развита инфраструктура: дороги, водоснабжение и электросети.

"Бирюзовая Катунь" расположена в живописном месте: среди гор и на реке Катунь. Кроме новой гостиницы здесь есть отели, базы отдыха и глэмпинги. А также культурные и природные достопримечательности, включая Тавдинские пещеры, археологический парк "Перекресток миров", музей "Деревня хоббитов" и уникальную художественную галерею в горах.

Здесь проводят массовые мероприятия: "День России на Бирюзовой Катуни", "Цветение маральника", рок-фестиваль Because of the Beatles ("Бекоз оф зе Битлз"), триатлон и другие. Каждый год "Бирюзовую Катунь" посещают более 500 тыс. туристов.

Всего минут за 15 гости "Кислорода" могут доехать и еще до одной популярной у россиян локации – горнолыжного курорта Манжерок. В зимнее время он привлекает многочисленных любителей активного отдыха. Да и летом туристов здесь много. На курорте есть трассы для велосипедистов, а для детей скоро построят большой семейный парк.

Также недалеко от этого места расположено первое алтайское казино – "Алтай Пэлас" (игорная зона "Сибирская монета").

Забронировать номер в "Кислороде" можно на сайте, по телефону +7 960 948 9299 или на сайтах бронирования: travel.yandex.ru, otello.ru, ostrovok.ru, "Авито" и других.

Гостиница "Кислород"

Адрес: "Бирюзовая Катунь", Айский тракт, 62 (переехав мост через реку Катунь на территорию "Бирюзовой Катуни", через 300 метров поверните направо, по Айскому тракту следуйте чуть больше километра).

Сайт hotel-o2.ru

Тел.: +7 960 948 9299

