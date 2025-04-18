"Вернетесь другим человеком". Вышел фильм о Белокурихе с Юлией Михалковой

Картина рассказывает о путешествии москвички на Алтай

18 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGW2dGt

Премьера фильма "Белокуриха – ворота Алтая" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Белокуриха – невероятно красивое и сильное место, отдохнув здесь, вы вернетесь абсолютно другим человеком. В прошлом году в этом лично убедилась российская актриса и блогер, звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова. Она стала главной героиней фильма "Белокуриха – ворота Алтая". Сыграла в фильме роль самой себя – горожанки, решившей оставить шумную Москву и отправиться в путешествие по Алтаю, а точнее, в его туристический центр – Белокуриху. Картину презентовали в Барнауле 16 апреля.

О чем фильм?

Юлия Михалкова решает вырваться из вечной московской беготни и вместе с помощницей Анастасией приезжает на Алтай. Для своего небольшого отпуска она выбирает Белокуриху – город, где много интересных мест размещения, есть спа и санаторное лечение, хорошие рестораны, достопримечательности и можно быстро добраться до других туристических локаций.

Москвичек встречает гид Валерий. И все вместе они катаются на конях, квадроциклах, играют в казино, наслаждаются прогулками по терренкуру, пьют ледяную воду из горных родников, посещают гору Церковку, скалу Четыре брата и едят блинчики на лопуховом тесте с мягким сыром и щучьей икрой. А еще Юлия летает на вертолете по приглашению местного бизнесмена. В фильме очень много красивой природы Алтая: горы, реки, озера, водопады, поля.

"Мы все бежим куда-то, спешим, пытаемся что-то доказать. Я здесь просто замедлилась, меня ничего не отвлекало", – сказала в конце фильма москвичка.

Съемки проходили летом 2024 года. Они длились всего пять дней, но в достаточно плотном графике: с 7 утра до 10 вечера. Как ранее рассказывала amic.ru Юлия Михалкова на пресс-конференции сразу после съемок, она успела отдохнуть и восстановить силы.

"Мне здесь дико понравилось. Я на Алтае не впервые, это такое место, куда можно приезжать много раз и каждый раз находить что-то новое и необычное для себя. Я пила из обжигающе холодного родника. Самочувствие сразу улучшилось, настроение на год вперед обеспечено. В Москве на таких съемках я бы смертельно устала, а здесь – и поработали, и отдохнули. Мы воспользовались всем, что предоставляется на курорте", – поделилась актриса.

Премьера фильма "Белокуриха – ворота Алтая" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто его снял и зачем?

Сняли менее чем за неделю, но подготовка к проекту длилась несколько месяцев, как и монтаж после. Над фильмом работала большая команда. За создание картины отвечал молодой московский режиссер Никита Берлов, а исполнительным продюсером выступил Станислав Логинов.

"Мы показываем, пожалуй, самые красивые, известные и запоминающиеся места. И то, что отдых здесь может быть очень насыщенным и экстремальным. Я сам с Алтая, было очень приятно показать родину с красивой стороны", – рассказывал журналистам после окончания съемок в сентябре прошлого года Никита Берлов.

А Станислав Логинов уже на самой премьере добавил, что команда проделала огромную работу, чтобы передать настоящую атмосферу Алтая. Он поблагодарил группу компаний "Жилищная инициатива", которая выступила главным партнером съемок.

ЖИ взялась за активное продвижение города-курорта на российском уровне в прошлом году.

"Реклама возможностей Белокурихи была несколько хаотичной, каждый санаторий за себя. А мы хотим популяризировать весь курорт в целом. Для этого объединяем усилия санаториев, находим понимание с властями и будем все вместе развивать курорт. Белокуриха может и должна стать сибирским Давосом, алтайскими Карловыми Варами", – уверен генеральный директор ЖИ Юрий Гатилов.

Застройщик вкладывается в развитие курорта не только в части продвижения (кроме фильма ЖИ поддерживает проведение спортивных мероприятий российского уровня), но и инфраструктурно. Компания начала строительство премиального комплекса апарт-отелей Rizalta ("Ризалта") – это будет один из самых амбициозных и масштабных инвестиционных проектов на Алтае.

Комплекс Rizalta создают в концепции Urban Wellness ("Урбан Велнесс"), объединяющий курортный отдых, природное окружение и городской комфорт в одном месте. Любой желающий может инвестировать в проект – в прямом смысле купить себе номер, чтобы зарабатывать не только на капитализации, но и на сдаче в аренду через профессионального отельного оператора федерального уровня.

Здесь будет три корпуса: "Семейный" с инфраструктурой для детей и спа-центром, "Бизнес" с многофункциональным конференц-залом и инфинити-бассейном на крыше, "Диджитал" с киберцентром и площадкой для аэротакси на крыше, а также жилой корпус с полноценными квартирами и оздоровительный центр, где будут бассейны и велнес-зоны. Всего в комплексе 872 номера, каждый полностью меблирован, оснащен всем необходимым для комфортного проживания отдыхающих. На территории – парк, где будет 12 тыс. квадратных метров озеленения, детская площадка, зоны для воркаута, 2,8 километра дорожек для прогулок и многое другое.

"Белокуриха достойна такого качественного, изысканного продукта. Мы сделали особенный проект и продолжаем его улучшать. Это будет мегаинновационный туристический объект", – подчеркнул Гатилов.

Rizalta / Фото предоставлено компанией

И, наконец, инициатором создания фильма стал Фонд развития большой Белокурихи. Это партнерство, образованное для популяризации города-курорта, повышения его привлекательности и создания условий для развития туристической инфраструктуры региона.

"Это кино показывает красивейший рекреационный фон Алтая, я посмотрел и очень захотелось самому там снова побывать", – отметил в беседе с amic.ru руководитель фонда Борис Трофимов.

Фильм – это лишь один из проектов. Например, в прошлом году фонд вместе с учеными разработал концепцию пространственного туристического курортного развития предгорья Алтая с центром притяжения в Белокурихе. Сейчас вместе с экспертами ищет решение кадровой проблемы.

"Дефицит оценивается в 30–40%. Будем подбирать варианты вместе с академией гостеприимства", – отметил собеседник.

Премьера фильма "Белокуриха – ворота Алтая" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще одно направление – военно-патриотическое воспитание. По словам Трофимова, в городе-курорте создадут профильный центр российского уровня, также в планах открытие центра развития адаптивных видов спорта и создание еще одной привлекательной туристической локации на острове Иконникова (место слияния Бии и Катуни).

Добавим, что гости презентации фильм оценили. Это не только прекрасный способ рассказать о красоте и уникальности региона, но и важный шаг в продвижении туризма на Алтае. Юлия Михалкова и кадры невероятной природы Алтая отлично показали, какие удивительные возможности для отдыха и активного туризма есть в Белокурихе, рассказала amic.ru одна из зрительниц.

ООО "СЗ Строительная инициатива"

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