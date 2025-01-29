Квартиры в новостройках Барнаула начнут дорожать в 2026 году по нескольким причинам
Просто нет смысла строить дома при нынешних условиях
29 января 2025, 10:30, ИА Амител
Жилье в новостройках Барнаула начнет расти в цене в 2026 году, рассказал "Толку" председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
"Прибыль, заложенная в проекте, "съедается" процентами банков. То есть смысла строить при таких условиях нет. На данный момент у застройщиков остается один выход: отказаться от кредитных ресурсов и работать за свои оборотные средства", – отметил Мишустин.
Те, кто раньше мог строить одновременно несколько домов, будут возводить одну-две многоэтажки. В связи с этим производители стройматериалов уже заявили о сокращении объема выпуска, причем до 30%.
"В 2026 году будет обвал объема предложения. Соответственно, цены будут расти, как на любом дефицитном рынке", – подчеркнул Мишустин.
На рост цен повлияют и другие факторы, отметил эксперт. Например, формирование отложенного спроса, а также перспектива вывода средств с депозитов.
"На рынке жилья будет меньше, а денег больше. Цена "квадрата" в этих условиях растет. То есть доступность жилья в этих условиях будет только ухудшаться", – предупредил председатель Союза строителей Алтайского края.
Ранее министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев объяснил, почему в крае почти в два раза подорожало жилье за четыре года.
10:39:18 29-01-2025
это плохо.
потому что застройщик не существует в вакууме.
вокруг одного строящегося дома кормятся производители и поставщики окон, дверей, металлоконструкций, электрика, строительные смеси, да много кто.
сокращение объемов строительства ведет к тому, что проседают или вообще схлапываются куча смежников.
стройка - это один из немногих локомотивов, который у нас реально тянет экономику.
к строителям и Мишустину никаких вопросов нет.
вопрос на чьи интересы работает ЦБ и сколько это еще будет продолжаться?
10:57:11 29-01-2025
Гость (10:39:18 29-01-2025) это плохо.потому что застройщик не существует в вакууме....
Как раз к ЦБ вопросов и нет. Вопросы именно к Мишустину и строителям. Когда ставка ЦБ была 7-9%, что не устраивало Мишустина и строителей? Почему при нормальной ставке строители решили кратно увеличить стоимость в 2-2.5 раза, получая при этом сверхприбыль? Зачем строители в сговоре с банками раздули ценовой пузырь в сфере недвижимости, который потянул за собой всё остальное? А ЦБ предупреждал заранее их и повышение ставки единственный инструмент, которым может воспользоваться ЦБ, для борьбы с инфляцией и пузырём раздутым строителями и банкирами на рынке недвижимости. Логика Мишустина просто ущербна, цены мол будут расти потому, что в таких условиях по другому не выжить. Да, милок, рынок всё отрегулирует! Кому по таким ценам нужна ваша недвижимость? Ищите инструменты для кратного снижения, а не роста, цены или банкротьтесь. Что собственно для многих теперь неизбежно. Сами виноваты, а не ЦБ.
11:13:11 29-01-2025
Гость (10:57:11 29-01-2025)
я не знаю реальную себестоимость квм, так же как реальную стоимость никогда не скажут и поставщики коммунальных ресурсов или нпз.
у меня клиенты с ЧО - металлисты.
говорят то же самое, удорожание денег привело к снижению объемов, а те кто работают - перекладывают эти возросшие издержки на конечного потребителя.
человек купил 30 станков с чпу, работников перевез с южного урала.
если у людей зп была 120 тр, то сейчас под 300. переезд семей тоже на работодателе, и все это отражается на стоимости.
повышение ставки спровоцировало кредитный голод.
увеличение ставки депозита привело к тому, что люди сидят на процентах и деньги не работают в экономике.
обоснованность цен от застройщика - это уже вопрос к другим ведомствам.
жилье -социально значимый объект проверяйте ценообразование.
рынок в этом случае, действительно все расставит.
пустите на пару строек строителей из турции или из китая )) там уже вскрытие покажет, что в себестоимости, в долях, больше сидит. жадность строителей или дорогие кредиты.
11:57:46 29-01-2025
Гость (11:13:11 29-01-2025) ...
Поймите, вы приводите частный пример. Немного таких, кто закупил станки с ЧПУ и создает или расширяет производство. Вообще плохо, если это делается под нужды сво, потому что никак не направлено на удовлетворение потребления, т.е. создание рыночного продукта. С рынком недвижимости массовый пример, повлиявший на всю экономику страны. По факту случилось, что раздувая ценовой пузырь и создавая искусственный спрос, коммерческие банки производили эмиссию денег. Да-да, именно коммерческие банки гнали эмиссию, а не ЦБ. Коммерческие банки выдавали бесконтрольно ипотеку, а потом шли в ЦБ и говорили, что столько навыдавали, давайте теперь эти деньги нам. А этих денег не было и у ЦБ. Их должны в течение 15-20-25-30 лет отработать ипотечники. Коммерческие банки и строители практически единовременно перекачали пустые бюджетные деньги в свои карманы. Проблема ещё в том, что говорят теперь о кризисе у строителей, а о кризисе у ипотечников, тех кто должен десятилетиями отрабатывать те деньги, никто не говорит. А у ипотечников проблемы не меньше, чем у строителей, а даже больше. Ведь в последний год массово выдавали ипотеку тем, кто не мог и не сможет её обслуживать(отрабатывать). Проблемы только нарастают и зря, что их пытаются сдерживать волевыми усилиями, при этом придумывая новые схематозы от строителей. Рванёт чуть позже, но гораздо больнее.
12:19:40 29-01-2025
Гость (11:57:46 29-01-2025)
здесь я с Вами соглашусь однозначно.
заработали и пожили здесь все, и строители и системообразующие банки.
рост стоимости жилья произошел кратный, т.е. доступным-то оно по факту не стало.
Если люди до 2021 года подкредитовывались на 1,5-2 единицы, что сейчас 3-4 млн.
Если говорить об СВО, то по моему мнению, лби, которые занятые в спецоперации, логично что деньги они тратят на покупку жилой недвижимости и транспорта.
да, сейчас они вполне комфортно обслуживают ипотечные кредиты. в общем портфеле банков, в разрезе ипотечников, думаю, что все неплохо.
но что будет когда СВО закончится и эти все люи вернутся в народное хозяйство, где таких зарплат у них даже близко не было.
это действительно вопрос.
Мишустин - лоббист строительной отрасли, а строители - бизнесмены, им всегда интересная прибыль )
Но ЦБ это ве проспал, и пошел на поводу у банков.
поэтому имеем что имеем.
Но от своих слов не откажусь, если будет загибаться стройка, то по цепочке по миру пойдут смежники.
этоо зарплаты, налоги, ну и банкроты.
13:09:14 29-01-2025
Гость (12:19:40 29-01-2025) Гость (11:57:46 29-01-2025) здесь я с Вами соглашусь одн...
Я не соглашусь с вами, что ЦБ проспал этот кризис. Он его, совместно со строительным лобби, собственноручно создал. Просто люди из строительного лобби настолько влиятельны в стране, что могут прогнуть кого угодно. А когда пирамида вылезла и не замечать её стало невозможно, ЦБ стал бить в набат и ему разрешили для спасения поднимать ставку. Начало прогибаться лобби и использовать своё влияние. Есть же примеры подобных пирамид и ни одного примера безболезненного выхода. Все это понимают. Нужен обвал, кризис, а затем опять рост. Оттягивать этот момент себе же хуже.
14:05:41 29-01-2025
Гость (13:09:14 29-01-2025)
ну и здесь особо, с Вами, дискутировать не о чем.
Я зашел со стороны ЦБ, вы зашли более комплексно, все по делу говорите.
единственное, три копейки еще вскину, перед праздниками был в банке, поздравлял руководителя департамента по сопровождению и просрочке (корпорат и ФЛ), тоже говорит, что в ближайшие два года "веселье" ожидают, потому что само не рассосется
14:38:06 29-01-2025
Гость (14:05:41 29-01-2025) ...
Понятно, это же не синяк, чтобы сам рассосался. Здесь нужно часть желудка удалять, чтобы спасти весь организм.
13:17:39 29-01-2025
Гость (10:57:11 29-01-2025) Как раз к ЦБ вопросов и нет. Вопросы именно к Мишустину ... От Росстата была информация за, кажется, 2022 год. По нашему региону себестоимость строительства в многоквартирных домах составляла около 60 тысяч за 1 м2. А продавали по 120-150. На эти скромные 3% застройщики и жили. Сняли жирные сливки. Теперь на диете. Надеюсь, есть куда снизить цены. Цены негуманными стали, 90% населения недоступные.
21:00:29 29-01-2025
Гость (10:39:18 29-01-2025) это плохо.потому что застройщик не существует в вакууме.... Схлапываются обнальщики, а производители ищут другие рынки сбыта. Не смешите мои подковы. Если не многоэтажное-значит частное домостроение. Многие вообще на объекты в Луганск уезжают. Там города под восстановление.
10:41:07 29-01-2025
Ставка ЦБ причина получается?
10:49:00 29-01-2025
Гость (10:41:07 29-01-2025) Ставка ЦБ причина получается?... это причина всему.
удорожание денег закладывается в конечную стоимость, которую платит покупатель.
11:00:31 29-01-2025
получается замкнутый круг. не покупают так как дорого, не строят так как не могут продать дешевле
11:02:36 29-01-2025
Тогда получается, что председатель Союза строителей обладает информацией о том, что ЦБ не будет снижать ставку в течение 2025?
11:06:58 29-01-2025
Банки "имеют" на процентах сразу двоих- застройщика и покупателя. Может им на горло ограничительное кольцо поставить?
12:09:00 29-01-2025
Гость (11:06:58 29-01-2025) Банки "имеют" на процентах сразу двоих- застройщика и покупа...
Не совсем двоих, скорее четверых. Первых Застройщиков, кредитовав им проектное финансирование. Вторых Ипотечников, кредитовав им эскроу-счет. Третьих, Подрядчиков Застройщиков, кредитовав само строительство, т.к. Застройщики и Подрядчики своими средствами не рискуют и не вкладывают их в строительство, а с эскроу-счета взять средства нельзя до завершения строительства. Четвёртых, государство-бюджет-нас с вами, так как им компенсируют часть ставки ипотечников до типа льготной.
11:09:50 29-01-2025
Банкиры и строители сами попали в свою же яму жадности. Особенно банкиры должны быть наказаны, самые бесполезные люди, как и риэлтеры, хотя от риэлтеров вреда намного меньше!
12:13:56 29-01-2025
Гость (11:09:50 29-01-2025) Банкиры и строители сами попали в свою же яму жадности. Особ...
С точки зрения справедливости, вы правы. Но реалии таковы, что спасать будут в первую очередь именно банкиров. Банкиры это знают, поэтому и ведут себя так.
11:22:13 29-01-2025
А то что сейчас на рынке образовалась огромная шапка из не проданного жилья, никто не учитывает? Т.е. застройщики уже сегодня при нынешних ценах не могут продать процентов 30 жилья, откуда рост то в этом случае возьмется? Предложение превышает спрос- цена должна падать.
12:06:42 29-01-2025
Прям умиляют комменты пролетариев. Вы подождите пару лет, вам квартиры за бесценок давать будут.
12:33:09 29-01-2025
Гость (12:06:42 29-01-2025) Прям умиляют комменты пролетариев. Вы подождите пару лет, ва... Через пару лет либо отдадите за бесценок, либо вас заставят снести ваш нераспроданный новострой. Тем более в Барнауле. У кого есть деньги, покупают теперь в других регионах.
20:18:59 29-01-2025
Гость (12:33:09 29-01-2025) Через пару лет либо отдадите за бесценок, либо вас заставят ... да ты прям медуза))) Тебе русским языком говорят, что количество квартир на продажу ограничат. Жизнь идет - нужно расширяться, съезжаться, разъезжаться - в условиях ограниченного предложения, будешь брать, что дают(хотя откуда у медузы деньги). А застройщик не жизнь - застройщик подождет спокойно 2-4 года, потихоньку стравливая квартиры, до стабилизации рынка.
12:50:15 29-01-2025
Цены в будущем конечно же вырастут. Но перед тем как они вырастут, оно хорошенько так упадут. Что уже и происходит на вторичке.
12:58:57 29-01-2025
Смотрю сейчас объявления, в бюджетной новостройке из газоблоков и внешне отделанной пластмассовыми плитками продаются 25 квартир от 4,1млн. 25 квадратов с лоджией, потом минус совместный санузел и прихожая, кухня с возможностью там спать примерно 12 квадратов. По сути, жилой комнаты нет. Вот такое удовольствие.
Рядом в хруще однушка 35 квадратов за 3,5млн. Есть балкон, отдельная кухня, санузел с ванной в отделке, отдельная жилая комната около 18 квадратов. Если человеку нужно где-то жить, что он купит?
13:23:35 29-01-2025
Гость (12:58:57 29-01-2025) Смотрю сейчас объявления, в бюджетной новостройке из газобл... Вторичка сейчас лучше, согласен. И жить комфортнее, чем в 20-этажных человейниках, где войны за парковки и слышимость в квартирах такая, что через стену желают здоровья чихнувшему соседу.
13:43:59 29-01-2025
Гость (12:58:57 29-01-2025) Смотрю сейчас объявления, в бюджетной новостройке из газобл... 25 квадратов, куда входят холодная лоджия, санузел, прихожая, кухня с одним окном никак не стоят 4,1млн. Рыночная цена не более 2,5млн, да и то много. То есть ценник завышен почти вдвое!
15:15:42 29-01-2025
Гость (12:58:57 29-01-2025) Смотрю сейчас объявления, в бюджетной новостройке из газобл... Дня два назад на Мыле были новости про самое дешевое жильё в Москве. Это студия около 20 квадратов по цене 4,4млн, расположена в сторону Домодедова. Да, не центр, но это всё же Москва! А у нас в Барнауле за студию в бюджетной новостройке хотят 4,1млн. То есть цены практически московские. И ещё застройщики жалуются на жизнь!
13:10:21 29-01-2025
Когда Мишустин прорабил в Краснощеково, дядька рассказывал байки про него и все удивлялся как он мог занять этот пост. И ведь ни у кого нет предложения снижать стоимость квадратного метра, привыкли к сверхприбылям.
13:49:03 29-01-2025
Гость (13:10:21 29-01-2025) Когда Мишустин прорабил в Краснощеково, дядька рассказывал б... Фамилия подходящая, одно объяснение)))
13:14:05 29-01-2025
Вторичка рулит. Пусть новостройки покупают у себя самих банки с ЦБ и живут там. Устроили казино на всю страну!
16:34:47 29-01-2025
Гость (13:14:05 29-01-2025) Вторичка рулит. Пусть новостройки покупают у себя самих банк... Вот только не у всех есть деньги на вторичку. А проценты по ипотеке на вторичку до 30% доходят. И льготные ипотеки не действуют. Этим и пользуются застройщики.
14:14:07 29-01-2025
Застройщики обогатились в 30-40 раз в период семейной ипотеки, теперь сидят плачут.
Думать головой надо, а не жадностью, но кто же так будет делать..
19:44:47 29-01-2025
Смотрите, застройщики обещают банкротиться. По закону, всё, что они продали за последние 3 года, отнимут у покупателей (нынешних собственников жилья) и передадут тому, кому должен застройщик, скорее всего, кредитовавшему банку. То есть всех купивших квартиры в новостройках в 2022, 2023, 2024годах и продолжающих покупать сейчас, выселят на улицу?
21:48:47 29-01-2025
Кто придумал такой замечательный, прямо потрясающий закон? Берешь кредиты, покупаешь или строишь недвижимость, автомобили, землю, потом продаешь, деньги надежно прячешь. Объявляешь себя банкротом и никому не должен. А у ничего не подозревающих покупателей изымают ресурсы в счет погашения кредитов банкрота.