Просто нет смысла строить дома при нынешних условиях

29 января 2025, 10:30, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жилье в новостройках Барнаула начнет расти в цене в 2026 году, рассказал "Толку" председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

"Прибыль, заложенная в проекте, "съедается" процентами банков. То есть смысла строить при таких условиях нет. На данный момент у застройщиков остается один выход: отказаться от кредитных ресурсов и работать за свои оборотные средства", – отметил Мишустин.

Те, кто раньше мог строить одновременно несколько домов, будут возводить одну-две многоэтажки. В связи с этим производители стройматериалов уже заявили о сокращении объема выпуска, причем до 30%.

"В 2026 году будет обвал объема предложения. Соответственно, цены будут расти, как на любом дефицитном рынке", – подчеркнул Мишустин.

На рост цен повлияют и другие факторы, отметил эксперт. Например, формирование отложенного спроса, а также перспектива вывода средств с депозитов.

"На рынке жилья будет меньше, а денег больше. Цена "квадрата" в этих условиях растет. То есть доступность жилья в этих условиях будет только ухудшаться", – предупредил председатель Союза строителей Алтайского края.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев объяснил, почему в крае почти в два раза подорожало жилье за четыре года.