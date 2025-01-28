На Алтае в 2024 году построили на 7% меньше квартир, чем в 2023-м

В крае появилось более 10 тысяч новых квартир

28 января 2025, 14:10, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в январе – декабре 2024 года предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построена 10 451 новая квартира общей площадью 875,4 тыс. кв. метров.

"На 7,4% меньше января – декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 572 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 65,3% от общего ввода по краю и на 2,4% меньше уровня соответствующего периода предыдущего года.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев объяснил, почему в крае почти в два раза подорожало жилье за четыре года.