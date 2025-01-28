На Алтае в 2024 году построили на 7% меньше квартир, чем в 2023-м
В крае появилось более 10 тысяч новых квартир
28 января 2025, 14:10, ИА Амител
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае в январе – декабре 2024 года предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построена 10 451 новая квартира общей площадью 875,4 тыс. кв. метров.
"На 7,4% меньше января – декабря 2023 года", – говорится в сообщении.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 572 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 65,3% от общего ввода по краю и на 2,4% меньше уровня соответствующего периода предыдущего года.
Ранее министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев объяснил, почему в крае почти в два раза подорожало жилье за четыре года.
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14:33:12 28-01-2025
А почему не строят? Совсем обнаглели! Раньше завозили мигрантов, по большей части они строили жильё, потом они же его покупали, жили, получали паспорта, а сейчас что изменилось? А как теперь мигрантам вновь прибывшим, что делать? Скупать близлежащие дачи что-ли?
15:46:57 28-01-2025
Гоша (14:33:12 28-01-2025) А почему не строят? Совсем обнаглели! Раньше завозили мигран...
Как не строят? 875.4 тысячи квадратных метров - это очень большой объём ввода жилья для нашего края! Даже избыточный. Мигранты даже десятой части не скупят, край им не нужен. И нам давно уже столько не надо, т.к. постепенно и планово вымираем освобождая построенное, добавляя свободные квадратные метры.
16:10:18 28-01-2025
10 тысяч квартир - это население одного райцентра. Да, не каждый сможет поехать в город, но хотели бы все. А сколько таких райцентров в АК?
17:11:42 28-01-2025
Гость (16:10:18 28-01-2025) 10 тысяч квартир - это население одного райцентра. Да, не ка...
Как то не заладилось у вас с арифметикой. Во-первых, 10000 квартир вы берёте по 87.5 квадратных метра. Это хорошие трёхкомнатные квартиры. Но строят в основном то, что берут. А это однокомнатные. Но для чистоты подсчётов возьмём среднее, 44 квадрата - это могут быть и одно, и двухкомнатные квартиры. Следовательно, получается уже 20000 квартир. Возьмём также в среднем всего двух человек на квартиру. Итого, получается построили жилья для 40000 человек. Районных центров у нас всего 56, крупные Шипуново-Поспелиха около 10000 человек, малые Солтон-Ельцовка около 2500 человек. Получается что можно полностью переселить три крупных и четыре малых населенных пункта. Всего семь. Нехило так. Никому столько и не нужно. И это за один год! Но поверьте, большинство и не собирается уезжать.