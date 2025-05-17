В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков рассказал, что такая встреча возможна как результат работы двух делегаций

17 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Michael Parulava / unsplash.com

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. [Мы] считаем ее возможной", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.