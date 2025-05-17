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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков рассказал, что такая встреча возможна как результат работы двух делегаций

17 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Michael Parulava / unsplash.com
Фото: Michael Parulava / unsplash.com

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. [Мы] считаем ее возможной", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.

Политика

Комментарии 5

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Гость

20:56:05 17-05-2025

Зачем с Зеленским встречаться. Он кто

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Гость

23:05:38 17-05-2025

Гость (20:56:05 17-05-2025) Зачем с Зеленским встречаться. Он кто... Точно
Вас забыли в делегацию включить

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Гость

02:25:28 18-05-2025

Встречи не будет. Как Сталин во время ВОВ, никогда не встречался с Гитлером.

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Гость

10:11:20 18-05-2025

Гость (02:25:28 18-05-2025) Встречи не будет. Как Сталин во время ВОВ, никогда не вст... аналогия неправильная,еще и ручку пожмет как порошенке

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Гость

12:25:25 18-05-2025

Морковка перед носом для Зели. Запад ему обещал НАТО, а Кремль встречу с Путиным.

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