Лавров: Лукашенко предложил Путину помощь в ситуации с ЧВК "Вагнер" утром 24 июня

Мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с дружественными странами, отметил глава МИД

26 июня 2023, 20:22, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в ситуации с ЧВК "Вагнер" еще утром в субботу, 24 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что в телефонном разговоре Лукашенко предложил оказать помощь, чтобы "избежать большого кровопролития". Путин поддержал его предложение.

Лавров добавил, что многие его зарубежные коллеги на фоне событий солидарны с РФ.

Мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с дружественными странами, отметил глава МИД. По поводу остальных Москве "все равно".

Напомним, что 23 июня военные колонны ЧВК "Вагнер" отправились на Москву. Его основатель Евгений Пригожин объявил о начале так называемого "марша справедливости". По ходу продвижения наемников "марш" переформатировался в "мятеж". 24 июня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, развернул колонны и отправился обратно к линии фронта.