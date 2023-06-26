СМИ: Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя

NYT считает, что в будущем Киев попытается использовать "хаос", который якобы возник из-за событий прошедших выходных

26 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженным силам Украины не удалось воспользоваться мятежом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщает The New York Times, эти события не оказали негативного для РФ воздействия на ситуацию на линии фронта.

В своей публикации издание отмечает, что на фоне инцидента не возникло каких-либо брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться, а российские подразделения не покинули свои позиции.

При этом газета считает, что в будущем Украина попытается использовать "хаос", который якобы возник из-за действий Пригожина.

Напомним, что 23 июня военные колонны ЧВК "Вагнер" отправились на Москву. Его основатель Евгений Пригожин объявил о начале так называемого "марша справедливости". По ходу продвижения наемников "марш" переформатировался в "мятеж". 24 июня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, развернул колонны и отправился обратно к линии фронта.