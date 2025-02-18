Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров России и США. Основные тезисы

Стороны "далеко не все обсудили", однако "концептуальный подход к работе был определен"

18 февраля 2025, 21:28, ИА Амител

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Главные заявления, прозвучавшие в эфире, – в материале amic.ru.

Основные тезисы

Американская сторона стала лучше понимать позицию РФ – разговор был очень серьезным.

Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.

Стороны обеспечат скорейшее назначение послов.

В ближайшее время сформирован процесс по украинскому регулированию. Сначала США сообщат, кто будет представлять Вашингтон, после РФ обозначит своего участника.

Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России.

Стороны намерены создавать условия, при которых сотрудничество РФ и США возобновится в полном объеме и расширится на разные сферы.

США и Россия договорились, что проблему функционирования дипмиссий нужно решить раз и навсегда.

Плана урегулирования якобы из трех пунктов Сергей Лавров не видел.

Необходимо снять препоны, которые строились администрацией Байдена для затруднения работы дипломатов, – высылки, аресты недвижимости.

Проблемы с банковскими переводами вскоре будут рассмотрены.

Стороны согласились, что когда их интересы не совпадают, нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы.

Консультации РФ и США по Украине станут регулярными после того, как обе стороны назначат переговорные команды.

Американской стороне объяснили, что появление войск НАТО под любым флагом на Украине неприемлемо.

Владимира Зеленского надо "урезонить".

США предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты, РФ объяснила, что не атакует гражданские объекты.

В завершении пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что РФ и США "далеко не все обсудили, что пока еще нас разделяет".

"Но концептуальный подход к работе был определен и мы ощутили полную решимость и настрой американских коллег продвигать движение вперед, как поручили президенты", – сказал глава МИД РФ.

Переговоры длились четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.