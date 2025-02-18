Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров России и США. Основные тезисы
Стороны "далеко не все обсудили", однако "концептуальный подход к работе был определен"
18 февраля 2025, 21:28, ИА Амител
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Главные заявления, прозвучавшие в эфире, – в материале amic.ru.
Основные тезисы
- Американская сторона стала лучше понимать позицию РФ – разговор был очень серьезным.
- Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.
- Стороны обеспечат скорейшее назначение послов.
- В ближайшее время сформирован процесс по украинскому регулированию. Сначала США сообщат, кто будет представлять Вашингтон, после РФ обозначит своего участника.
- Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России.
- Стороны намерены создавать условия, при которых сотрудничество РФ и США возобновится в полном объеме и расширится на разные сферы.
- США и Россия договорились, что проблему функционирования дипмиссий нужно решить раз и навсегда.
- Плана урегулирования якобы из трех пунктов Сергей Лавров не видел.
- Необходимо снять препоны, которые строились администрацией Байдена для затруднения работы дипломатов, – высылки, аресты недвижимости.
- Проблемы с банковскими переводами вскоре будут рассмотрены.
- Стороны согласились, что когда их интересы не совпадают, нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы.
- Консультации РФ и США по Украине станут регулярными после того, как обе стороны назначат переговорные команды.
- Американской стороне объяснили, что появление войск НАТО под любым флагом на Украине неприемлемо.
- Владимира Зеленского надо "урезонить".
- США предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты, РФ объяснила, что не атакует гражданские объекты.
В завершении пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что РФ и США "далеко не все обсудили, что пока еще нас разделяет".
"Но концептуальный подход к работе был определен и мы ощутили полную решимость и настрой американских коллег продвигать движение вперед, как поручили президенты", – сказал глава МИД РФ.
Переговоры длились четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
07:53:33 19-02-2025
США предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты --- еще можно предложить стрелять только из пистолетов или драться только на шпагах
13:03:20 21-02-2025
Гость (07:53:33 19-02-2025) США предложили ввести мораторий на нападения на энергетическ... Лучше- дрынами. У кого дрына длиннее - тот и победил.