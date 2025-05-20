Лавров: Путин подтвердил Трампу стремление к справедливому урегулированию на Украине

Позиция РФ подтверждена "со всей определенностью", отметил глава МИД

20 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил нацеленность на справедливое урегулирование конфликта на Украине в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

Глава МИД напомнил о твердой позиции России относительно справедливого урегулирования "созданного Западом украинского кризиса".

"Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом [РФ] Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом", – сказал Лавров.

Напомним, 19 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов. Российский лидер назвал ее содержательной, откровенной и полезной. Глава государства заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Трамп также высказал свою позицию относительно перемирия.