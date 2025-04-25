Лавров: Россия готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине
Со слов главы российского МИД, нужно лишь доработать некоторые детали соглашения
25 апреля 2025, 08:28, ИА Амител
Москва готова заключить сделку по урегулированию украинского конфликта, однако некоторые элементы соглашения нужно довести до финала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он дал CBS News.
"Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента (США. – Прим. ред.) упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", – рассказал глава российского МИД.
Министр предположил, что Дональд Трамп – единственный лидер в мире, который понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.
Напомним, ранее в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации СМИ, США были намерены предложить европейским странам и Украине признать Крым российским. Однако госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит.
Позже участвовать во встрече отказались министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. По данным источников, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона после слов Владимира Зеленского о том, что украинские власти не признают Крым частью России.
08:34:33 25-04-2025
Люди гибли что бы подойти к какой-то там сделке...!?
08:41:03 25-04-2025
Гость (08:34:33 25-04-2025) Люди гибли что бы подойти к какой-то там сделке...!?... Вы рассуждаете как социалист-утопист, а не как капиталист-реалист.
09:35:47 25-04-2025
Гость (08:41:03 25-04-2025) Вы рассуждаете как социалист-утопист, а не как капиталист-ре... Наверное я таким и являюсь...
И заметьте, меня на это подтолкнула сегодняшняя наша жизнь!
09:12:19 25-04-2025
Уступка со стороны России для заключения мирного соглашения с Киевом заключается в том, что она откажется от завоевания всей Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время ответов журналистов на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 24 апреля.
09:45:44 25-04-2025
ВВП (09:12:19 25-04-2025) Уступка со стороны России для заключения мирного соглашения ... А есть реальные силы для захвата всей Украины, армия РФ уже под Львовом?
10:26:31 25-04-2025
Гость (09:45:44 25-04-2025) А есть реальные силы для захвата всей Украины, армия РФ уже под Львовом?Есть конечно. Политика не дает применять.
Если СВО трансформируется в войну, то Армия РФ за месяц будет на руинах того, что называется Львов или ему подобные.
14:56:26 26-04-2025
Стас Пле (10:26:31 25-04-2025) Есть конечно. Политика не дает применять.Если СВО трансф... Причем политика западных стран. Потому что у этих стран тоже есть Армия и есть не малая вероятность что при руинах там, будут руины и тут. А это ну совсем никому не надо.
10:04:35 25-04-2025
ВВП (09:12:19 25-04-2025) Уступка со стороны России для заключения мирного соглашения ... А сколько км. до Киева всего-то осталось ?
09:34:32 25-04-2025
А как же задачи денацификации и демилитаризации территории 404? Они будут выполнены?
09:35:05 25-04-2025
Перед сделкой Одессу надо освободить.
14:59:17 26-04-2025
ППШариков (09:35:05 25-04-2025) Перед сделкой Одессу надо освободить.... Так некому, Полиграф Полиграфович! Все освободители строчат комментарии на амике.
09:38:25 25-04-2025
И ради чего?
09:43:52 25-04-2025
Почему речь идёт только о Крыме, принадлежность к РФ который готовы признать США, а остальные территории, а как быть с денацификацией и демилитаоищацией или обещание не принимать в НАТО оно и есть? Много вопросов остаётся без ответа. А пока только сняли санкции с жены олигарха.
09:53:46 25-04-2025
Хватит смертей славян!
10:39:09 25-04-2025
Серый (09:53:46 25-04-2025) Хватит смертей славян!... Я с вами полностью согласен!
Но что бы прекратить смерти славян, нужно разобраться с рассадником фашизма и нацизма на украине...!
Это будет хороший пример и для других бывших наших союзных республик.
А всё идёт к тому что бы быть украине передышку!!!
Чисто гипотетически, если бы украина побеждала... Кто-то бы говорил о перемирии!?
17:13:06 25-04-2025
Уже давали Минскими соглашениями время для подготовки Окрайны
на захват ЛНр и ДНР.Даже наша подруга Меркель признала, что время использовали для усиления армии Окрайны.Нельзя в принципе верить Западу,как показывает история.В принципе.Они согласны на союзные действия с Россией только тогда, когда им угрожает смертельная опасность.Тогда даже злейшие враги коммунистов, как Черчилль, начинают говорить, что они за Советы с коммунистами.Пока союзник их не разобьет врагов.Потом союзнику Запад открывает "холодную войну", как Запад в 1946 г. по сути объявил "холодную войну" СССР.Также будет и с Россией,т.к. Россия занимала бОльшую часть СССР и по площади и по населению. Поэтому Россия - главный враг Запада была, есть и будет.Мы должны создавать мощнейшую армию на основе последних научных и технических достижений, чтобы противостоять надменному, коварному, беспринципному, самонадеянному, отвратительному по своей сути Западу.
15:04:16 26-04-2025
Горожанин. (17:13:06 25-04-2025) Уже давали Минскими соглашениями время для подготовки Окрайн... Таблетки не забывай принимать.
12:04:07 25-04-2025
для начала надо грохнуть киевского клоуна наркомана он кстати по паспорту вообще не украинец а граждани н Великобретании. Такие не договороспособны совсем.
15:08:28 26-04-2025
майор (12:04:07 25-04-2025) для начала надо грохнуть киевского клоуна наркомана он кстат... Ну нового изберут и что толку. Они там дикие люди, с дикими нравами, со всякими выборами своими.
16:45:35 25-04-2025
К сожалению, не умеем мы выигрывать переговоры. За Минск 3 - никому не простят тысячи жизней россиян. Новый президент Украины должен быть только пророссийским. Или это будет очередное поражение в первую очередь дипломатов.