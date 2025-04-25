Со слов главы российского МИД, нужно лишь доработать некоторые детали соглашения

25 апреля 2025, 08:28, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Москва готова заключить сделку по урегулированию украинского конфликта, однако некоторые элементы соглашения нужно довести до финала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он дал CBS News.

"Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента (США. – Прим. ред.) упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", – рассказал глава российского МИД.

Министр предположил, что Дональд Трамп – единственный лидер в мире, который понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.

Напомним, ранее в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации СМИ, США были намерены предложить европейским странам и Украине признать Крым российским. Однако госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит.

Позже участвовать во встрече отказались министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. По данным источников, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона после слов Владимира Зеленского о том, что украинские власти не признают Крым частью России.