Крупнейший каток Алтайского края открылся на стадионе "Клевченя". Фото

Оборудованы кафе, автомат с кофе и теплое помещение для переобувания

20 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крупнейший каток Алтайского края на стадионе "Клевченя" в Барнауле открылся для посетителей 20 декабря.

Массовое катание проходит ежедневно: с понедельника по субботу с 18:00 до 21:00, в воскресенье – с 15:00. При этом график может меняться – это связано с проведением соревнований.

Для гостей доступны пункт проката, гардероб, кафе, автомат с кофе и теплое помещение для переобувания.