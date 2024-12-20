Крупнейший каток Алтайского края открылся на стадионе "Клевченя". Фото
Оборудованы кафе, автомат с кофе и теплое помещение для переобувания
20 декабря 2024, 19:20, ИА Амител
Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Крупнейший каток Алтайского края на стадионе "Клевченя" в Барнауле открылся для посетителей 20 декабря.
Массовое катание проходит ежедневно: с понедельника по субботу с 18:00 до 21:00, в воскресенье – с 15:00. При этом график может меняться – это связано с проведением соревнований.
Для гостей доступны пункт проката, гардероб, кафе, автомат с кофе и теплое помещение для переобувания.
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