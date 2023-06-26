Легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу
26 июня спортсмен отправится к травматологу
26 июня 2023, 07:44, ИА Амител
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу, сообщил агентству ТАСС тренер спортсмена Сергей Клевцов.
"Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу", – рассказал он.
Наставник отметил, что 26 июня Шубенков собирается к барнаульскому травматологу – не исключено, что придется делать операцию. Пока же спортсмену поставили специальные кольца, которые стягивают лопатки, пояснил Клевцов.
Он назвал произошедшее "непрофессиональным" и "абсолютно разочаровывающим" поступком Шубенкова.
На вопрос, когда легкоатлет сможет вернуться к соревнованиям, тренер сказал, что это во многом зависит от него самого.
08:22:14 26-06-2023
Легкоатлет Шубенков никогда не упустит шанса пиарнуться, пусть даже по такому так себе поводу. В этом конкуренцию ему может составить только самоназванная прима театра оперетты...
12:27:07 26-06-2023
Гость (08:22:14 26-06-2023) Легкоатлет Шубенков никогда не упустит шанса пиарнуться, пус... Ну ключицу сломать, это лоховская травма какая-то. Обычно коряги какие-нибудь её ломают.
14:41:07 26-06-2023
Гость (12:27:07 26-06-2023) Ну ключицу сломать, это лоховская травма какая-то. Обычно к... то есть можно "заказать " себе травму...лоховскую или не очень?!))))
08:24:41 26-06-2023
Я бы на месте легкоатлетов на мотоциклах часто не катался.Вот они оказываются что делают.Езди на трамваях.Или просто гуляй,хлебнувши винца.
11:23:24 26-06-2023
Гость (08:24:41 26-06-2023) Я бы на месте легкоатлетов на мотоциклах часто не катался.Во... Щас и на трамваях не безопасно! С рельсов сходят мама не горюй... Пешочком...
09:45:43 26-06-2023
Видимо, упал не с мотоцикла, а с мотоциклом! А это очень большая разница!
11:24:22 26-06-2023
А он по контракту имеет право на кататься на мотоцикле?