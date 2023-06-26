Легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу

26 июня спортсмен отправится к травматологу

26 июня 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу, сообщил агентству ТАСС тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу", – рассказал он.

Наставник отметил, что 26 июня Шубенков собирается к барнаульскому травматологу – не исключено, что придется делать операцию. Пока же спортсмену поставили специальные кольца, которые стягивают лопатки, пояснил Клевцов.

Он назвал произошедшее "непрофессиональным" и "абсолютно разочаровывающим" поступком Шубенкова.

На вопрос, когда легкоатлет сможет вернуться к соревнованиям, тренер сказал, что это во многом зависит от него самого.