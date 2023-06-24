Шубенков надеялся, что СВО закончится "через полгодика"

Сейчас спортсмен допускает, что это может занять и несколько лет

24 июня 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: amic.ru

Известный барнаульский барьерист, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года Сергей Шубенков высказался о спецоперации РФ на Украине. Его слова приводит "СЭ".

Напомним, СВО началась в феврале 2022 года. И, как признался спортсмен, вначале он надеялся, что ситуация разрешится быстро.

"Надеялся, конечно, что как-нибудь закончится через полгодика. Но если приводить исторические аналогии, то похоже, как мир колыхало перед Первой мировой войной. Понятно, быстро это не рассосется. Это может длиться несколько лет", – сказал он.

Также отметил, что нынешняя ситуация вряд ли нужна большинству людей. "Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят", – отметил легкоатлет.

Ранее Сергей Шубенков рассказал, как поедет на Олимпиаду-2024 в Париж "через одно место".