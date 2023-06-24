Шубенков надеялся, что СВО закончится "через полгодика"
Сейчас спортсмен допускает, что это может занять и несколько лет
24 июня 2023, 16:09, ИА Амител
Известный барнаульский барьерист, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года Сергей Шубенков высказался о спецоперации РФ на Украине. Его слова приводит "СЭ".
Напомним, СВО началась в феврале 2022 года. И, как признался спортсмен, вначале он надеялся, что ситуация разрешится быстро.
"Надеялся, конечно, что как-нибудь закончится через полгодика. Но если приводить исторические аналогии, то похоже, как мир колыхало перед Первой мировой войной. Понятно, быстро это не рассосется. Это может длиться несколько лет", – сказал он.
Также отметил, что нынешняя ситуация вряд ли нужна большинству людей. "Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят", – отметил легкоатлет.
Ранее Сергей Шубенков рассказал, как поедет на Олимпиаду-2024 в Париж "через одно место".
16:51:07 24-06-2023
А что надеяться и за спины пацанов прятаться ? Иди решай вопрос ты же военный, офицер...
16:59:24 24-06-2023
Я понял, почему у нас в Госдуме много спортсменов. Они что-то знают!
18:36:43 24-06-2023
Олимпийский неудачник, как Кайса Макарайнен в биатлоне.
22:30:09 24-06-2023
Гость (18:36:43 24-06-2023) Олимпийский неудачник, как Кайса Макарайнен в биатлоне.... мы с удовольствием послушаем о ваших победах. расскажите!
09:46:23 26-06-2023
Гость (18:36:43 24-06-2023) Олимпийский неудачник, как Кайса Макарайнен в биатлоне.... Я лично не фанат Шубенкова, но оскорблений в свой адрес Сергей точно не заслужил, спортсмен очень высокого уровня, вам до него недостижимо далеко.