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Шубенков надеялся, что СВО закончится "через полгодика"

Сейчас спортсмен допускает, что это может занять и несколько лет

24 июня 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Известный барнаульский барьерист, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года Сергей Шубенков высказался о спецоперации РФ на Украине. Его слова приводит "СЭ".

Напомним, СВО началась в феврале 2022 года. И, как признался спортсмен, вначале он надеялся, что ситуация разрешится быстро.

"Надеялся, конечно, что как-нибудь закончится через полгодика. Но если приводить исторические аналогии, то похоже, как мир колыхало перед Первой мировой войной. Понятно, быстро это не рассосется. Это может длиться несколько лет", – сказал он.

Также отметил, что нынешняя ситуация вряд ли нужна большинству людей. "Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят", – отметил легкоатлет.

Ранее Сергей Шубенков рассказал, как поедет на Олимпиаду-2024 в Париж "через одно место".

СВО Спорт

Комментарии 5

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Гость

16:51:07 24-06-2023

А что надеяться и за спины пацанов прятаться ? Иди решай вопрос ты же военный, офицер...

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Гость

16:59:24 24-06-2023

Я понял, почему у нас в Госдуме много спортсменов. Они что-то знают!

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Гость

18:36:43 24-06-2023

Олимпийский неудачник, как Кайса Макарайнен в биатлоне.

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Элен без ребят

22:30:09 24-06-2023

Гость (18:36:43 24-06-2023) Олимпийский неудачник, как Кайса Макарайнен в биатлоне.... мы с удовольствием послушаем о ваших победах. расскажите!

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Гость

09:46:23 26-06-2023

Гость (18:36:43 24-06-2023) Олимпийский неудачник, как Кайса Макарайнен в биатлоне.... Я лично не фанат Шубенкова, но оскорблений в свой адрес Сергей точно не заслужил, спортсмен очень высокого уровня, вам до него недостижимо далеко.

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