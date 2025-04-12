Лекции, квесты и спортивные трансляции. VK запустил проекты ко Дню космонавтики

Найти познавательный контент на тему космоса можно в "Одноклассниках", "ВКонтакте", "Дзене" и на других площадках VK

12 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Источник фото: NASA / unsplash.com

Российская корпорация VK объявила о запуске просветительских проектов ко Дню космонавтики, сообщили amic.ru в пресс-службе VK.

Так, 11 апреля в "VK Видео" вышел спецпроект "Разрушители мифов". В нем космонавты и артисты обсуждают сцены из фильмов о космосе и разбираются, где правда, а где вымысел.

В группе Музея истории космонавтики в Калуге в "Одноклассниках" пользователи могут узнать о питании и особенностях рациона космонавтов, а также об их тренировках на борту.

На странице Музея космонавтики специалист по авиационной и космической медицине Арслан Ниязов прочитает лекцию "Космическая медицина", на которой расскажет о подготовке к полету, жизнедеятельности на борту космической станции, возвращении на Землю и прочем.

Кроме того, "Дзен" и ВДНХ в Москве открыли иммерсивную экспозицию "Космос зовет", которая проходит в павильоне № 34 "Космос" до 8 июня. Посетители смогут услышать звучание Сатурна, прикоснуться к поверхностям Луны и Венеры, увидеть редкие космические явления и попасть на МКС через виртуальный телескоп.

Также "Дзен" запустил шоу "Космос зовет". В нем космонавт Александр Мисуркин рассказывает о современной системе подготовки космонавтов в России, а Роскосмос делится историями своих космонавтов.

На портале "Наука Mail" заработал спецпроект "Космос. Запуски", в котором собраны старты Роскосмоса, NASA, CNSA и других. Также читателей ждут статьи о самых ожидаемых миссиях, инновационных разработках и прочее.

"VK Спорт" и Российская премьер-лига также подготовили проект в честь Дня космонавтики. "В рамках 24-го тура чемпионата России по футболу тренеры всех клубов лиги выйдут на матчи тура со специальными значками, отсылающими к теме космоса. Также в сообществе "Мир РПЛ" во "ВКонтакте" будет опубликован VK Клип с подборкой ярких и эмоциональных моментов из матчей РПЛ этого сезона", – рассказали в пресс-службе.

В мессенджере МАХ появился анимированный стикерпак с космонавтами Роскосмоса. В наборе из 12 3D-стикеров есть в том числе персонаж, забивающий 895-ю "звездную" шайбу.

Помимо прочего, пользователи "Сферума" могут поздравить друг друга с Днем космонавтики с помощью чат-бота "Открытки". А сервис "Другое Дело" запустил тематический Космоквест, участники которого могут выиграть призы.