Лера Кудрявцева оправдалась за стакан воды, вылитый на героиню шоу
По словам ведущей, она сделала это от бессилия
28 января 2024, 22:26, ИА Амител
Фото: https://t.me/lerakudryavtseva
Телеведущая Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале оправдалась за стакан воды, вылитый на героиню шоу Андрея Малахова.
По словам Кудрявцевой, в тот момент, когда она плеснула в женщину водой, ей представлялась история сына, которого героиня бросила.
"И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!" – написала Кудрявцева.
Также телеведущая отметила, что можно было бы пропустить ситуацию мимо, однако она не смогла сделать этого из-за своего характера.
23:34:20 28-01-2024
Ну да, скандал разгорелся, запахло жареным, вот Кудрявцева и засуетилась, начала оправдываться, что не могла сдержаться... Если у нее неуравновешенная психика - пусть лечится и не позорит своим поведением зрителей. Надоели ее высокомерие , напыщенность и вседозволенность.
12:09:20 29-01-2024
Гость (23:34:20 28-01-2024) Ну да, скандал разгорелся, запахло жареным, вот Кудрявцева ... в чем ее вседозволенность? В том, что вылила стакан воды на "женщину", бросившую своих пятерых детей?
15:36:35 29-01-2024
Гость (12:09:20 29-01-2024) в чем ее вседозволенность? В том, что вылила стакан воды на ... какое она имеет право это делать,тем более сама замазана в этом!!!!
05:43:24 31-01-2024
Гость (12:09:20 29-01-2024) в чем ее вседозволенность? В том, что вылила стакан воды на ... В том,что она не умно поступила,это хулиганство
00:31:56 29-01-2024
Надо быть сдержанным человеком в прямом эфире,не смотря ни на что.Народ смотрит ,пример подаёте не хороший
06:30:59 29-01-2024
Гнать в шею со всех программ! Хабалка! Оправдалась она? Мы не оправдываем! Вон отсюда!
07:33:37 29-01-2024
БАБА ЯГА ЖЖЕТ! Гнать со всех программ-противно смотреть!!!
07:35:40 29-01-2024
ну кризис у тетки. муж ушел. ребенок маленький.
10:00:48 29-01-2024
Не смотрю телевизор, не знаю кто такая, удивило только одно, количество людей продолжающих смотреть телевизор. ))))
12:08:14 29-01-2024
Гость (10:00:48 29-01-2024) Не смотрю телевизор, не знаю кто такая, удивило только одно,... так ее в интернете больше, чем в телевизоре, так что если вы хотели задеть тех, кто смотрит телевизор, то мимо.
15:24:41 29-01-2024
Гость (12:08:14 29-01-2024) так ее в интернете больше, чем в телевизоре, так что если вы... Ну я ее и в интернете не смотрю, зачем смотреть в интернете то что ты не смотришь по телевизору.))))
10:23:02 29-01-2024
Я думаю ,что этот скандал надо разобрать и нашим уважаемым депутатам совместно с министром культуры. Таких обращений ,а потом извинений нам не нужно. А то привыкли "народ схавает" Совсем потеряли страх ,бессмертные что ли.Смотрите какой диспут произошёл в нашей стране - пусть уезжает куда хочет.
11:38:29 29-01-2024
Выгнать вон из страны! С конфискацией имущества, в том числе у родственников!
16:49:54 29-01-2024
Гость (11:38:29 29-01-2024) Выгнать вон из страны! С конфискацией имущества, в том числе... Умишко у тебя видать уже конфисковали. Так смешно на беснующуюся босоту смотреть! Никто на вас все равно не обратит внимания.
05:42:20 31-01-2024
Это не умно