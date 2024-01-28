Лера Кудрявцева оправдалась за стакан воды, вылитый на героиню шоу

По словам ведущей, она сделала это от бессилия

28 января 2024, 22:26, ИА Амител

Фото: https://t.me/lerakudryavtseva

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале оправдалась за стакан воды, вылитый на героиню шоу Андрея Малахова.

По словам Кудрявцевой, в тот момент, когда она плеснула в женщину водой, ей представлялась история сына, которого героиня бросила.

"И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!" – написала Кудрявцева.

Также телеведущая отметила, что можно было бы пропустить ситуацию мимо, однако она не смогла сделать этого из-за своего характера.