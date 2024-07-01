Льготная ипотека на новостройки завершилась в России

Программа действовала с 2020 года

01 июля 2024, 11:31, ИА Амител

Строительство здания / Фото: unsplash.com

В России с 1 июля завершилась льготная ипотека на строящееся жилье, сообщает телеграм-канал РБК.

Программа действовала в РФ с 2020 года и неоднократно продлевалась. С тех пор по ней выдали 1,5 млн кредитов на 6 трлн рублей.

В Центробанке и Минфине критиковали программу, поскольку она привела к росту стоимости жилья и снижению его доступности для населения.

ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что вскоре после отмены программы ипотечный рынок может сократиться на 20%, а рост средневзвешенной ставки по жилищным займам вырастет до 10-12% при нынешних 8,4%.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин рассказал, что ждет рынок жилья после отмены дешевых кредитов.