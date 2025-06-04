Льготную ипотеку под 2% предложили выдавать бойцам СВО и их семьям
В Госдуме эта инициатива прорабатывается уже полгода
04 июня 2025, 13:42, ИА Амител
В Госдуму до конца июня планируют внести законопроект, который предусматривает льготную ипотеку для бойцов и ветеранов СВО, а также для членов их семей, пишет "Парламентская газета".
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня определиться с параметрами льготной ипотеки для семей участников спецоперации. Как отметил депутат Госдумы Сергей Пахомов, эта тема прорабатывается уже полгода и решение найдено.
Речь идет о льготной ипотеке со ставкой 2% с минимальным взносом в размере 20%. Воспользоваться таким предложением смогут как сами бойцы и ветераны СВО, так и их супруги, а в случае гибели участника спецоперации – его родители и совершеннолетние дети.
"Уверены, что правительство наши идеи в целом поддержит, и на запуск программы уйдет совсем немного времени", – подчеркнул Пахомов.
Как указал парламентарий, главная идея законопроекта заключается в том, что можно будет совмещать льготную ипотеку с другими видами господдержки.
"Это справедливое и правильное предложение, его необходимо поддержать. Это подчеркивает наше глубочайшее уважение к тем, кто отстаивает интересы Родины. Это еще и дополнительный мощный стимул для строительной отрасли", – отметил Пахомов.
Ранее эксперт в беседе с amic.ru рассказал, что у государства есть все возможности решить жилищный вопрос, но для этого нужно изменить подходы и действовать в интересах большинства граждан, а не банковских структур.
13:55:10 04-06-2025
А остальные чем хуже? Опять на касты людей будут делить?
14:06:31 04-06-2025
Гость (13:55:10 04-06-2025) А остальные чем хуже? Опять на касты людей будут делить?... Привыкайте
14:21:58 04-06-2025
Гость (13:55:10 04-06-2025) А остальные чем хуже? Опять на касты людей будут делить?... Да с начала 2000-х практикуется. Просто раньше денег было больше, не так заметно...
15:48:07 04-06-2025
И это правильно...
16:28:49 04-06-2025
не плохо.
если там по оценкам МО 600-700 тысяч, и даже каждый второй возьмет ипотеку, то уже неплохо, и для рынка, и для строителей.
у кого есть вопросы к преференциям участников СВО, то какие проблемы-то.
Сходите, 250 тр в месяц, подъемные, за ранение хорошо компенсируют, льготы опять же.
только вот так в +30 и в -30 воевать надо, окоп рыть, дроном управлять, на штурм ходить.
ну если это все ерунда. то почему еще здесь, сходите и вам тоже льготы и деньги будут.
18:19:56 04-06-2025
Гость (16:28:49 04-06-2025) не плохо.если там по оценкам МО 600-700 тысяч, и даже ка... А ты-то чего здесь?
Вот почему-то все "агитаторы" сидят тут, а поверивших им потом родственники по ростовским "спецмедучреждениям" ищут.
09:19:07 05-06-2025
Кхм... (18:19:56 04-06-2025) А ты-то чего здесь?Вот почему-то все "агитаторы" сидят т... а я в отличии от тебя чужие проценты по ипотеке не считаю
19:42:20 04-06-2025
Гость (16:28:49 04-06-2025) не плохо.если там по оценкам МО 600-700 тысяч, и даже ка...
Ты дурачок? Не понимаешь, что это только подстегнет застройщиков поднять цены на квартиры так, что все остальным останется жить в коробке из под холодильника.
09:20:32 05-06-2025
Гость из будущего (19:42:20 04-06-2025) Ты дурачок? Не понимаешь, что это только подстегнет заст... это ты дурачок, если веришь в байку, которой уже лет 15ть, что цены упадут. ты вытряхнешь мелочь из карманов и купишь квартиру.