Льготную ипотеку под 2% предложили выдавать бойцам СВО и их семьям

В Госдуме эта инициатива прорабатывается уже полгода

04 июня 2025, 13:42, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму до конца июня планируют внести законопроект, который предусматривает льготную ипотеку для бойцов и ветеранов СВО, а также для членов их семей, пишет "Парламентская газета".

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня определиться с параметрами льготной ипотеки для семей участников спецоперации. Как отметил депутат Госдумы Сергей Пахомов, эта тема прорабатывается уже полгода и решение найдено.

Речь идет о льготной ипотеке со ставкой 2% с минимальным взносом в размере 20%. Воспользоваться таким предложением смогут как сами бойцы и ветераны СВО, так и их супруги, а в случае гибели участника спецоперации – его родители и совершеннолетние дети.

"Уверены, что правительство наши идеи в целом поддержит, и на запуск программы уйдет совсем немного времени", – подчеркнул Пахомов.

Как указал парламентарий, главная идея законопроекта заключается в том, что можно будет совмещать льготную ипотеку с другими видами господдержки.

"Это справедливое и правильное предложение, его необходимо поддержать. Это подчеркивает наше глубочайшее уважение к тем, кто отстаивает интересы Родины. Это еще и дополнительный мощный стимул для строительной отрасли", – отметил Пахомов.

Ранее эксперт в беседе с amic.ru рассказал, что у государства есть все возможности решить жилищный вопрос, но для этого нужно изменить подходы и действовать в интересах большинства граждан, а не банковских структур.