"Чиновникам надо сделать страшный выбор". Эксперт оценил слова о жизнеспособности ипотеки

Специалист назвал amic.ru оптимальную формулу решения жилищной проблемы в России

17 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У российского государства есть все возможности решить жилищный вопрос, но для этого нужно изменить подходы и действовать в интересах большинства граждан, а не банковских структур, так оценил в беседе с amic.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, соавтор книги "Дом в России" Юрий Крупнов прозвучавшую в Госдуме критику системы ипотечного кредитования.

Ранее в Госдуме заявили о том, что ипотека как вариант решения жилищной проблемы исчерпала себя, поэтому россиянам следует переходить на аренду жилья. По словам замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, все, кто мог и хотел в свое время воспользоваться ипотекой, уже сделали это, в то время как действующие ставки и условия кредитов не решают проблемы. Следовательно, нужно возвращаться к жилищной аренде и развитию кооперативных домов.

"Депутат Разворотнева предлагает правильный государственный подход. Пора вслух сказать, что ипотека в российском варианте – это игра государства в пользу банков. У нас чиновники, получается, рассматривают банки как категорию неблагополучных субъектов, которым государство должно помогать", – поделился своим мнением Юрий Крупнов.

По его словам, даже такое популярное понятие, как "льготная ипотека", не выдерживает критики в нынешних условиях:

"Все это достаточно смешно, потому что цены растут, а реальная стоимость жилья и затраты не уменьшаются. Все эти "льготные ипотеки" – это способ подкормить банки и отдельные строительные организации. Поэтому говорить о том, что ипотека – главный и правильный способ приобретения жилья, бессмысленно в ситуации текущей ключевой ставки больше 20%. По факту, государству нужно сделать такой страшный выбор: либо оно работает на граждан, либо на банки".

Эксперт уверен, что в России необходимо делать ставку на развитие кооперативного жилищного сектора:

"Но он должен быть с большим участием государства как одного из членов этого кооператива. Следует разработать механизм, когда люди вкладываются, а государство им помогает построить жилье как базовую ценность".

По мнению Крупнова, в настоящее время следует изменить сам подход к строительству жилья:

"Вместо всех этих убогих скворечников, картинки которых наполняют интернет, в безликих районах городов, мегаполисов, которые я называю концентрационными, должно быть свободное современное расселение в логике ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации. К этой формуле жилья нам надо переходить в течение 20−25 лет. Это дом, как основа, плюс квартира, как, условно говоря, временный формат жилья".

В то же время эксперт не отрицает и развития жилищной аренды.