"Чиновникам надо сделать страшный выбор". Эксперт оценил слова о жизнеспособности ипотеки
Специалист назвал amic.ru оптимальную формулу решения жилищной проблемы в России
17 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
У российского государства есть все возможности решить жилищный вопрос, но для этого нужно изменить подходы и действовать в интересах большинства граждан, а не банковских структур, так оценил в беседе с amic.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, соавтор книги "Дом в России" Юрий Крупнов прозвучавшую в Госдуме критику системы ипотечного кредитования.
Ранее в Госдуме заявили о том, что ипотека как вариант решения жилищной проблемы исчерпала себя, поэтому россиянам следует переходить на аренду жилья. По словам замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, все, кто мог и хотел в свое время воспользоваться ипотекой, уже сделали это, в то время как действующие ставки и условия кредитов не решают проблемы. Следовательно, нужно возвращаться к жилищной аренде и развитию кооперативных домов.
"Депутат Разворотнева предлагает правильный государственный подход. Пора вслух сказать, что ипотека в российском варианте – это игра государства в пользу банков. У нас чиновники, получается, рассматривают банки как категорию неблагополучных субъектов, которым государство должно помогать", – поделился своим мнением Юрий Крупнов.
По его словам, даже такое популярное понятие, как "льготная ипотека", не выдерживает критики в нынешних условиях:
"Все это достаточно смешно, потому что цены растут, а реальная стоимость жилья и затраты не уменьшаются. Все эти "льготные ипотеки" – это способ подкормить банки и отдельные строительные организации. Поэтому говорить о том, что ипотека – главный и правильный способ приобретения жилья, бессмысленно в ситуации текущей ключевой ставки больше 20%. По факту, государству нужно сделать такой страшный выбор: либо оно работает на граждан, либо на банки".
Эксперт уверен, что в России необходимо делать ставку на развитие кооперативного жилищного сектора:
"Но он должен быть с большим участием государства как одного из членов этого кооператива. Следует разработать механизм, когда люди вкладываются, а государство им помогает построить жилье как базовую ценность".
По мнению Крупнова, в настоящее время следует изменить сам подход к строительству жилья:
"Вместо всех этих убогих скворечников, картинки которых наполняют интернет, в безликих районах городов, мегаполисов, которые я называю концентрационными, должно быть свободное современное расселение в логике ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации. К этой формуле жилья нам надо переходить в течение 20−25 лет. Это дом, как основа, плюс квартира, как, условно говоря, временный формат жилья".
В то же время эксперт не отрицает и развития жилищной аренды.
"Можно также обсуждать и арендные формы, но, опять же, не с точки зрения наживы банков на нуждах людей. Но главное – необходимо готовить сотни тысяч гектаров под малоэтажную застройку. Нужно все это индустриализовать в современном формате. В России нужно жить просторно и качественно, у нас все для этого есть. Но тут могут пострадать банки, поэтому правительству и государству надо выбирать между гражданами и банкирами", – заключил Юрий Крупнов.
07:56:19 17-04-2025
и он еще не сел?
09:06:45 17-04-2025
"В России нужно жить просторно" - ишь ты!
А как вас тогда контролировать?!
😆
09:07:43 17-04-2025
"Государству нужно сделать такой страшный выбор: либо оно работает на граждан, либо на банки" - с добрым утром. Ставка на банки и застройщиков сделана давным давно и прочно. Граждане могут только понадеяться на крошки с барского стола в виде льготной ипотеки. Иксперд межгалактического масштаба прям.
09:11:36 17-04-2025
Шесть лет уже почти как такое существует и вот отдельные голоса начали вещать правду. Чтобы держать власть, надо опираться на крупный бизнес, корпорации, банки и т.д., а за это они просят себе выгоду и "готовы помочь, если чё". Ничего не измениться в ближайшее время. Мечты.
09:19:07 17-04-2025
Человек, я реально тебя уважаю!!
Одна эта фраза сделала мой день:
"государству нужно сделать такой страшный выбор: либо оно работает на граждан, либо на банки".
09:19:54 17-04-2025
Набрали квартир лишних в ипотеку, платить стало нечем. Страдают банки и правительство. Теперь необходимо приучать людей в арендованных квартирах жить, ну в этих, которые другие набрали в ипотеку.
13:50:33 17-04-2025
Похоже, поздно пить боржоми. А если и пить, то где- нибудь не здесь.