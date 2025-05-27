Льготные автокредиты распространили на семьи с двумя детьми
Ранее программа была доступна только для многодетных
27 мая 2025, 10:21, ИА Амител
Минпромторг РФ расширил подпрограмму "Семейный автомобиль" льготного автокредитования, пишет "Интерфакс".
Подпрограмму перезапустили в мае, сделав акцент на многодетных семьях. Однако мера оказалась востребованной, и с 26 мая ею могут воспользоваться семьи, в которых двое детей.
По условиям действующей программы льготного автокредитования базовая скидка составляет:
- 20% – от стоимости автомобиля с ДВС;
- 25% – от стоимости автомобиля с ДВС для жителей ДФО;
- 30% – от стоимости электромобиля.
Программа распространяется на медработников, педагогов, инвалидов, участников СВО и членов их семей.
По подпрограмме "Семейный автомобиль" скидка составляет 10%.
Ранее в МВД России предложили ввести тотальный запрет на кредиты. В ведомстве считают, что общество положительно отреагирует на подобные меры, ведь у министерства появится "возможность защитить всех" от мошенников.
11:55:01 27-05-2025
Себестоимость лада...
12:31:14 27-05-2025
ну вот, 500-550 тр это те деньги, которые жигуль реально стоит.
за 500 тр люди будут покупать, чтобы свои законные 50-70 тысяч отъездить.
10:32:40 28-05-2025
Гость (12:31:14 27-05-2025) ну вот, 500-550 тр это те деньги, которые жигуль реально сто... такая чушь несусветная. люди и так покупают. ездят не 50-70, а на порядок больше. а за 550 тыщ можешь купить 40 летнюю гнилуху и наслаждаться качеством.
10:37:15 28-05-2025
Скидка в 10% - маловато будет...