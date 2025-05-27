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Льготные автокредиты распространили на семьи с двумя детьми

Ранее программа была доступна только для многодетных

27 мая 2025, 10:21, ИА Амител

Фото: Denin Lawley / unsplash.com
Фото: Denin Lawley / unsplash.com

Минпромторг РФ расширил подпрограмму "Семейный автомобиль" льготного автокредитования, пишет "Интерфакс".

Подпрограмму перезапустили в мае, сделав акцент на многодетных семьях. Однако мера оказалась востребованной, и с 26 мая ею могут воспользоваться семьи, в которых двое детей.

По условиям действующей программы льготного автокредитования базовая скидка составляет:

  • 20% – от стоимости автомобиля с ДВС;
  • 25% – от стоимости автомобиля с ДВС для жителей ДФО;
  • 30% – от стоимости электромобиля.

Программа распространяется на медработников, педагогов, инвалидов, участников СВО и членов их семей.

По подпрограмме "Семейный автомобиль" скидка составляет 10%.

Ранее в МВД России предложили ввести тотальный запрет на кредиты. В ведомстве считают, что общество положительно отреагирует на подобные меры, ведь у министерства появится "возможность защитить всех" от мошенников.

Авто кредит Многодетные семьи

Комментарии 4

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Гость

11:55:01 27-05-2025

Себестоимость лада...

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Гость

12:31:14 27-05-2025

ну вот, 500-550 тр это те деньги, которые жигуль реально стоит.
за 500 тр люди будут покупать, чтобы свои законные 50-70 тысяч отъездить.

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Гость

10:32:40 28-05-2025

Гость (12:31:14 27-05-2025) ну вот, 500-550 тр это те деньги, которые жигуль реально сто... такая чушь несусветная. люди и так покупают. ездят не 50-70, а на порядок больше. а за 550 тыщ можешь купить 40 летнюю гнилуху и наслаждаться качеством.

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Гость

10:37:15 28-05-2025

Скидка в 10% - маловато будет...

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