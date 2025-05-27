Льготные автокредиты распространили на семьи с двумя детьми

Ранее программа была доступна только для многодетных

27 мая 2025, 10:21, ИА Амител

Фото: Denin Lawley / unsplash.com

Минпромторг РФ расширил подпрограмму "Семейный автомобиль" льготного автокредитования, пишет "Интерфакс".

Подпрограмму перезапустили в мае, сделав акцент на многодетных семьях. Однако мера оказалась востребованной, и с 26 мая ею могут воспользоваться семьи, в которых двое детей.

По условиям действующей программы льготного автокредитования базовая скидка составляет:

20% – от стоимости автомобиля с ДВС;

25% – от стоимости автомобиля с ДВС для жителей ДФО;

30% – от стоимости электромобиля.

Программа распространяется на медработников, педагогов, инвалидов, участников СВО и членов их семей.

По подпрограмме "Семейный автомобиль" скидка составляет 10%.

Ранее в МВД России предложили ввести тотальный запрет на кредиты. В ведомстве считают, что общество положительно отреагирует на подобные меры, ведь у министерства появится "возможность защитить всех" от мошенников.