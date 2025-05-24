В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты

В МВД считают, что так у ведомства появится "возможность защитить всех"

24 мая 2025, 15:50, ИА Амител

Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

МВД России обсуждает возможность введения тотального запрета на кредиты для защиты от мошенников. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента ведомства Данил Филиппов, пишет РИА Новости.

По его словам, власти уже приняли много законов, "которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее", но у МВД "другая несколько концепция".

"Мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", – сказал он.

Кроме того, предлагается каждого желающего взять кредит консультировать в МВД, чтобы убедиться, что полученные деньги он не отдаст мошенникам.

Филиппов считает, что общество положительно отреагирует на подобные меры, ведь у министерства появится "возможность защитить всех".