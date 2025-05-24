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В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты

В МВД считают, что так у ведомства появится "возможность защитить всех"

24 мая 2025, 15:50, ИА Амител

Фото: Jonas Leupe / unsplash.com
Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

МВД России обсуждает возможность введения тотального запрета на кредиты для защиты от мошенников. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента ведомства Данил Филиппов, пишет РИА Новости.

По его словам, власти уже приняли много законов, "которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее", но у МВД "другая несколько концепция". 

"Мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", – сказал он.

Кроме того, предлагается каждого желающего взять кредит консультировать в МВД, чтобы убедиться, что полученные деньги он не отдаст мошенникам.

Филиппов считает, что общество положительно отреагирует на подобные меры, ведь у министерства появится "возможность защитить всех".

Мошенники инициативы кредит

Комментарии 12

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Гость

16:02:32 24-05-2025

Глупость какая - то. Мне надо срочно рассчитаться кредитной картой, я должна побежать на консультацию в полицию?

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Гость

20:07:59 24-05-2025

Гость (16:02:32 24-05-2025) Глупость какая - то. Мне надо срочно рассчитаться кредитной ... Ну это вы доводите всё до абсурда. Как здесь некоторые предлагали, надо вводить не самозапрет на кредиты, а наоборот, априори запрет на кредит вообще и саморазблокировку при необходимости. Хотите пользоваться кредитной картой, так после получения никто не будет контролировать, когда и сколько потратить. Но лимит кредитки ведь определен и наша кредитная нагрузка считается по полному. То есть имеете 2 карты с лимитом 150 и 200тр, а реально потратили 20 и 50тр, но для банковской системы у вас долг 350тр.

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Гость

07:45:03 26-05-2025

Гость (20:07:59 24-05-2025) Ну это вы доводите всё до абсурда. Как здесь некоторые предл... Сами то поняли что написали ?

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Гость

07:51:09 26-05-2025

Гость (20:07:59 24-05-2025) Ну это вы доводите всё до абсурда. Как здесь некоторые предл... Вы думать то не пробовали ??
Ну саморазблокировался человек, и потом его как вы пишете никто не контролирует, и на следующий день ему позвонили мошенники !!

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Гость из будущего

16:09:09 24-05-2025

А ещё можно превентивно запретить наличные деньги, и это решит проблемы с карманными кражами. "Ну тупыыые" (с)

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Гость

18:26:24 24-05-2025

Наконец то ! А раньше то нельзя было ? Столько пострадавших людей

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Гость

19:15:19 24-05-2025

Гость (18:26:24 24-05-2025) Наконец то ! А раньше то нельзя было ? Столько пострадавших ...
Страдают только непробиваемые тупицы.

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Гость

20:08:40 24-05-2025

Гость (19:15:19 24-05-2025) Страдают только непробиваемые тупицы. ... Всё дело в том, что пострадавших уже миллионы(((

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Гость

12:10:54 25-05-2025

Гость (20:08:40 24-05-2025) Всё дело в том, что пострадавших уже миллионы(((...
Откуда такая статистика? Само придумало, чудо чудное? Продолжайте верить в самого главного полицейского из Москвы и в инвестиции с миллионными доходами, которыми именно с вами поделиться хотят. А пострадавшие выводы пусть сделают.

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Гость

20:53:46 24-05-2025

Наконец-то звучит здравая мысль из МВД. Для начала можно запретить только кредиты без личного присутствия.
Жаль не дадут, у ростовщиков крыша очень высоко.

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Кхм...

22:47:48 24-05-2025

Гость (20:53:46 24-05-2025) Наконец-то звучит здравая мысль из МВД. Для начала можно зап... "Здравия мысль", "экономика", "МВД" - это, господа, п...ц.🤣

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Гость

08:47:22 25-05-2025

Уже МВД опровергло. Оне-с продолжат быть в стороне.

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