В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты
В МВД считают, что так у ведомства появится "возможность защитить всех"
24 мая 2025, 15:50, ИА Амител
МВД России обсуждает возможность введения тотального запрета на кредиты для защиты от мошенников. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента ведомства Данил Филиппов, пишет РИА Новости.
По его словам, власти уже приняли много законов, "которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее", но у МВД "другая несколько концепция".
"Мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", – сказал он.
Кроме того, предлагается каждого желающего взять кредит консультировать в МВД, чтобы убедиться, что полученные деньги он не отдаст мошенникам.
Филиппов считает, что общество положительно отреагирует на подобные меры, ведь у министерства появится "возможность защитить всех".
16:02:32 24-05-2025
Глупость какая - то. Мне надо срочно рассчитаться кредитной картой, я должна побежать на консультацию в полицию?
20:07:59 24-05-2025
Гость (16:02:32 24-05-2025) Глупость какая - то. Мне надо срочно рассчитаться кредитной ... Ну это вы доводите всё до абсурда. Как здесь некоторые предлагали, надо вводить не самозапрет на кредиты, а наоборот, априори запрет на кредит вообще и саморазблокировку при необходимости. Хотите пользоваться кредитной картой, так после получения никто не будет контролировать, когда и сколько потратить. Но лимит кредитки ведь определен и наша кредитная нагрузка считается по полному. То есть имеете 2 карты с лимитом 150 и 200тр, а реально потратили 20 и 50тр, но для банковской системы у вас долг 350тр.
07:45:03 26-05-2025
Гость (20:07:59 24-05-2025) Ну это вы доводите всё до абсурда. Как здесь некоторые предл... Сами то поняли что написали ?
07:51:09 26-05-2025
Гость (20:07:59 24-05-2025) Ну это вы доводите всё до абсурда. Как здесь некоторые предл... Вы думать то не пробовали ??
Ну саморазблокировался человек, и потом его как вы пишете никто не контролирует, и на следующий день ему позвонили мошенники !!
16:09:09 24-05-2025
А ещё можно превентивно запретить наличные деньги, и это решит проблемы с карманными кражами. "Ну тупыыые" (с)
18:26:24 24-05-2025
Наконец то ! А раньше то нельзя было ? Столько пострадавших людей
19:15:19 24-05-2025
Гость (18:26:24 24-05-2025) Наконец то ! А раньше то нельзя было ? Столько пострадавших ...
Страдают только непробиваемые тупицы.
20:08:40 24-05-2025
Гость (19:15:19 24-05-2025) Страдают только непробиваемые тупицы. ... Всё дело в том, что пострадавших уже миллионы(((
12:10:54 25-05-2025
Гость (20:08:40 24-05-2025) Всё дело в том, что пострадавших уже миллионы(((...
Откуда такая статистика? Само придумало, чудо чудное? Продолжайте верить в самого главного полицейского из Москвы и в инвестиции с миллионными доходами, которыми именно с вами поделиться хотят. А пострадавшие выводы пусть сделают.
20:53:46 24-05-2025
Наконец-то звучит здравая мысль из МВД. Для начала можно запретить только кредиты без личного присутствия.
Жаль не дадут, у ростовщиков крыша очень высоко.
22:47:48 24-05-2025
Гость (20:53:46 24-05-2025) Наконец-то звучит здравая мысль из МВД. Для начала можно зап... "Здравия мысль", "экономика", "МВД" - это, господа, п...ц.🤣
08:47:22 25-05-2025
Уже МВД опровергло. Оне-с продолжат быть в стороне.