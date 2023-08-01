Лиам Нисон, супергерои и фильм о СВО. Что покажут в российских кинотеатрах в августе

Amic.ru составил традиционную подборку главных фильмов грядущего месяца

01 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Заложники" / Фото: "Кинопоиск"

Лето подходит к концу, остался последний его месяц. И его лучше провести как можно активнее. Один из способов разнообразить досуг – сходить в кинотеатр, взять попкорн с колой и посмотреть какой-нибудь фильм на большом экране. Август будет небогат на громкие премьеры, однако несколько любопытных картин все-таки выйдет. Мы собрали их в традиционной подборке главных лент месяца.

"Баба Яга спасает мир" (с 3 августа)

Всей семьей можно будет сходить на приключенческую комедию "Баба Яга спасает мир" Карена Захарова ("Артек. Больше путешествие").

По сюжету школьник Сенька попадает в древний сказочный лес, который скрыт от людских глаз заклятьем Бабы Яги. Оно защищает людей от тьмы. Но действие заклятья ослабевает. Чтобы его снова наложить, Баба Яга отправляется в современный город на поиск дивноцвета. Тем временем в подземелье прячется Кощей, который желает отомстить Бабе Яге за поражение, случившееся много лет назад. Сенька должен будет найти путь домой и помочь Бабе Яге спасти мир.

Роль Бабы Яги сыграет Людмила Артемьева ("Сваты", "Мамы"). Также в фильме можно будет увидеть Глафиру Тарханову ("Громовы. Дом надежды", "Измены"), Савелия Кудряшова ("Праведник", "Время первых") и других знаменитых актеров.

Оценки на "Кинопоиске" и IMDB у ленты пока нет. Возрастной рейтинг 6+.



"Криминальный город: Разборка в Пусане" (с 3 августа)

Любители южнокорейского кино в начале августа смогут оценить боевик "Криминальный город: Разборка в Пусане". Это уже третья часть серии фильмов "Криминальный город".

Действие картины разворачивается в 2015 году. По сюжету матерый полицейский возглавляет команду, расследующую связанное с новым синтетическим наркотиком убийство. Ему противостоит наркодилер. Кроме того, появляется бригада якудза из Японии, которые сами хотят захватить наркотики. Улицы города погружаются в хаос, и только главный герой может восстановить порядок. Получится ли это у него – можно будет увидеть в кинотеатрах.

Оценки у фильма неплохие. На "Кинопоиске" у боевика 6,9 балла из 10, а на IMDB – 6,6. Возрастной рейтинг ленты – 18+.





"Корабль призраков" (с 3 августа)

Ценители фильмов ужасов смогут в августе сходить на американо-британский "ужастик" под названием "Корабль призраков". Он расскажет о семье, которая поднялась на борт знаменитого лайнера "Королева Мэри" в наши дни. Корабль отправляется в плавание, и тут с пассажирами начинают происходить загадочные события. У семьи пропадает ребёнок, и родители должны будут сделать все, чтобы его найти.

Главную роль в фильме сыграла Элис Ив, известная по картинам "Стартрек: Возмездие", "Люди в черном 3" и сериалу "Черное зеркало".

На "Кинопоиске" оценки пока нет, а на IMDB фильм набрал 6,4 балла из 10. Возрастной рейтинг фильма 16+.

"Идеальная ложь" (с 10 августа)

Будут в августе и драмы. Так, на экраны выйдет французская лента "Идеальная ложь". Она расскажет, как однажды во время отдыха девушка Мадлен и ее парень Антуан ввязываются в конфликт с местными жителями на дороге. Перепалка приводит к убийству, которое пара скрывает. Через несколько лет оба пробиваются в политику и становятся по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна становится их оружием друг против друга.

Оценки у фильма на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB лента набрала достойные 6,7 балла из 10. Возрастной рейтинг ленты 16+.



"Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" (с 17 августа)

Главный мультфильм августа – "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Это французская анимация, которая является адаптацией мультсериала, который рассказывает о двух парижских подростках, превращающихся в супергероев Леди Баг и Супер-Кота. Фильм покажет становление супергероев и начало их борьбы со злом.

На IMDB рейтинг у картины средний – всего 6,1 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастной рейтинг ленты 6+.





"Свидетель" (с 17 августа)

В августе выйдет первый российский фильм о спецоперации на Украине под названием "Свидетель". В нем снялись Александр Дьяченко ("Мажор", "Звезда"), Карэн Бадалов ("Матч", "Грозовые ворота") и другие актеры.

По сюжету фильма бельгийский скрипач Даниэль Коэн считает себя гражданином мира и верит в добро. В конце февраля 2022 года он приезжает на гастроли в Киев и из-за начавшейся спецоперации попадает в поселок Семидвери. Там он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и провокаций. Теперь он хочет донести правду до зрителей.

Оценки у картины пока нет ни на "Кинопоиске", ни на IMDB. Возрастной рейтинг 18+.

"Как звезды" (с 17 августа)

На экранах появится и любопытное российское инди – комедия "Как звезды". Она расскажет о двух амбициозных девушках. Первая, Соня, начинающая актриса, а вторая озвучивает мультфильмы. Они становятся подругами, крутят романы с известными актерами и даже играют в кино. Ради славы они готовы пойти на многое. И неизвестно, выдержит ли их дружба проверку на прочность. Узнать это можно будет в кинотеатре.

Снялись в картине Наталья Земцова ("Восьмидесятые"), Надежда Иванова (Мир! Дружба! Жвачка!, "Даешь, молодежь"), Юлия Снегирь ("Казнь", "Великая") и другие актеры.

Оценки у ленты на "Кинопоиске" и IMDB пока нет. На фильм пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.



"Заложники" (с 24 августа)

В августе на экранах российских кинотеатров выйдет и боевик с Лиамом Нисоном ("Список Шиндлера", "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза") в главной роли под названием "Заложники". Нет, это не продолжение знаменитой трилогии с Нисоном "Заложница", а отдельный фильм.

По сюжету мужчина Мэтт обнаружил бомбу в своей машине, когда отвозил детей в школу. Чтобы выжить, он должен соблюдать все инструкции, которые даёт Мэтту неизвестный по телефону. При этом мужчина не должен выходить из машины. Чтобы спасти детей, Мэтту придется пойти на многое. На что именно – можно будет узнать в кинотеатре.

Снял картину Нимрод Антал ("Хищники", "Грабитель банков"). Кроме Лиама Нисона, в фильме снялись Джек Чемпион ("Аватар: Путь воды", "Крик 6"), Эмбет Дэвидс ("Девушка с татуировкой дракона", "Человек-паук: Высокое напряжение"), Мэттью Модайн ("Очень странные дела", "Оппенгеймер") и другие актёры.

Рейтинга у фильма нет ни на IMDB, ни на "Кинопоиске". В кино на картину можно сходить, если вам есть 16 лет.



"Посредники" (с 24 августа)

Вторым южнокорейским фильмом в прокате станет картина "Посредники".

По сюжету девушка оставила младенца в бэби-боксе при церкви. Дежуривший в ту ночь дьякон с помощником стерли запись с камер наблюдения, чтобы найти ребенку семью и получить за это вознаграждение. На следующий день мать возвращается, но ребенка уже усыновили. Двое мужчин, девушка и младенец отправляются в другой город. Но за ними едут полицейские, которые хотят поймать посредников с поличным.

Главную роль в фильме сыграл звезда "Паразитов" Сон Кон-хо.

На "Кинопоиске" фильм оценили на 6,8 балла из 10. А на IMDB – на 7,2 балла из 10. В кинотеатр можно будет сходить, если вам уже исполнилось 16 лет.

"Охота на короля" (с 31 августа)

В последний день лета на экраны российских кинотеатров выйдет американо-канадский фильм "Охота на короля". Он расскажет о том, как группа наемных убийц решила устроить охоту на киллера Дракоса по кличке Король, чтобы возвыситься в криминальном мире. Однако им самим придется стать добычей профессионала. Посмотреть на перестрелки в кино можно будет, если вам есть 18 лет.

Снялись в ленте Фрэнк Грилло ("День курка", "Воин"), Стивен Дорфф (третий сезон "Настоящего детектива") и другие актеры.

Рейтинга у ленты на IMDB и на "Кинопоиске" пока нет.



А что в "сером" прокате?

Еще непонятно. Возможно, в августе до барнаульских кинотеатров через "серый" прокат, наконец, доберутся долгожданные западные блокбастеры "Индиана Джонс и колесо судьбы", "Миссия невыполнима 7: Смертельная расплата. Часть 1", "Барби" и "Оппенгеймер", однако все зависит от поставщиков этого контента. Сроки неофициального выхода этих фильмов в России пока неизвестны.