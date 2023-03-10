За дискредитацию армии оштрафовали уже почти 40 жителей Алтайского края

Всего за год в регионе составили 44 протокола

10 марта 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) составили 44 протокола, сообщает "МК на Алтае" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Над 38 обвиняемыми уже состоялся суд – их оштрафовали. При этом в трёх случаях производство дел прекратили, а ещё три дела сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и КоАП, которые ужесточат ответственность за дискредитацию участников СВО.