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За дискредитацию армии оштрафовали уже почти 40 жителей Алтайского края

Всего за год в регионе составили 44 протокола

10 марта 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) составили 44 протокола, сообщает "МК на Алтае" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Над 38 обвиняемыми уже состоялся суд – их оштрафовали. При этом в трёх случаях производство дел прекратили, а ещё три дела сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и КоАП, которые ужесточат ответственность за дискредитацию участников СВО.

Комментарии 8

  • В, России критика даже если она по существу под запретом
    10 марта, Гость   Ответить
  • Никто так не дискредитирует нашу армию, как чиновники, которые эту армию разворовали, вот их и надо штрафовать и сажать.
    11 марта, Гость   Ответить
  • 40 дебилов на 2 с половиной миллиона жителей - это немного. Дебилы всегда и везде есть. Неплохо было бы их поименно назвать, чтобы остальные люди про таких знали, может кто в харю бы им плюнул, или морду лица поправил….
    12 марта, Гость   Ответить
  • ***Неплохо было бы их поименно назвать, чтобы остальные люди про таких знали, может кто в харю бы им плюнул, или морду лица поправил….*** Почему тогда никто в Кадырова не плюёт и не стремится поправить ему морду?
    12 марта, Гость   Ответить
  • собрать их и отправить в Артемовск.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что ж ты свою рожу трусливую не раскрыл?! Ничто не вечно, времена меняются. Таких подхалимов как ты надо знать четко, чтобы граждане не забыли твоих заслуг и смогли тебе благодарность вынести.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Почему тогда никто в Кадырова не плюёт и не стремится поправить ему морду? **** А Кадыров как раз за Россию своими войсками воюет. Ему не за что предъявлять. Или сейчас опять начнутся либеральные байки про его участие в Первой Чеченской войне? Сразу в мусорку отправляй. В противном случае дай ссылку на первоисточник инфы.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что ж ты свою рожу трусливую не раскрыл?! ***** Я могу даже организовать встречу, если ты хочешь мое лицо увидеть. Это вы шавки подзаборные, либерда поганая, боитесь себя показать. А мне, патриоту своей страны, нечего бояться. И угрожать мне перестань, не смеши меня. Не будет в России таких времен когда бы вы власть получили. Народ слишком хорошо выучил урок эльцинских времен, нам всем хватило. Это скорее ты отправишься к бореньке Немцову на свидание) готовься)
    12 марта, Гость   Ответить
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