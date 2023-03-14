За что завели уголовное дело на лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского?

Что грозит Покровскому за дискредитацию армии РФ?

14 марта 2023, 11:35, ИА Амител

Максим Покровский / Фото: ТАСС

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в России иностранным агентом) попал под административное дело о дискредитации российской армии, пишет ТАСС. Amic.ru рассказывает, за что завели дело на Покровского и что ему теперь грозит?

Кто такой Максим Покровский?

Максим Покровский – это музыкант, певец, композитор, а также актёр театра и кино. Выступать начал с 1988 года. Покровский основал рок-группу "Ногу свело!", кроме того, занимается сольным творчеством. Также он участвовал в российских ТВ-шоу "Форт Боярд", "Последний герой" и других.

Покровский не стесняется высказывать свои политические взгляды. На выборах президента 1996 года он поддержал Бориса Ельцина, в 2011 году – протесты в России, а в 2020-м – в Белоруссии. Также Покровский неоднократно выступал за усыновление детей однополыми парами и за толерантное отношение к ЛГБТ.

За что возбудили дело на Максима Покровского?

После начала спецоперации на Украине Покровский несколько раз высказывался против её проведения и записал несколько песен и клипов, в которых транслировал свою негативную позицию к СВО.

В песнях Покровский оскорблял российских солдат, русский народ и прямо выступал за победу Украины в военном конфликте. На тему СВО он выпустил альбом "Поколение Z". После этого Покровского проверяли по статье о дискредитации ВС РФ.

Что грозит Покровскому?

Пока против музыканта возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ"). Максимальное наказание, которое может ему грозить, штраф 50 тысяч рублей. Если после штрафа Покровский продолжит дискредитировать ВС РФ, то его ждёт уже уголовное дело.

Когда пройдёт заседание суда?

27 марта в 9 утра по московскому времени Покровского будут судить в Хорошевском суде Москвы. Покровский вряд ли на него явится, с 2019 года он живёт в США.