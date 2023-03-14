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За что завели уголовное дело на лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского?

Что грозит Покровскому за дискредитацию армии РФ?

14 марта 2023, 11:35, ИА Амител

Максим Покровский / Фото: ТАСС
Максим Покровский / Фото: ТАСС

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в России иностранным агентом) попал под административное дело о дискредитации российской армии, пишет ТАСС. Amic.ru рассказывает, за что завели дело на Покровского и что ему теперь грозит?

Кто такой Максим Покровский?

Максим Покровский – это музыкант, певец, композитор, а также актёр театра и кино. Выступать начал с 1988 года. Покровский основал рок-группу "Ногу свело!", кроме того, занимается сольным творчеством. Также он участвовал в российских ТВ-шоу "Форт Боярд", "Последний герой" и других.

Покровский не стесняется высказывать свои политические взгляды. На выборах президента 1996 года он поддержал Бориса Ельцина, в 2011 году – протесты в России, а в 2020-м – в Белоруссии. Также Покровский неоднократно выступал за усыновление детей однополыми парами и за толерантное отношение к ЛГБТ.

За что возбудили дело на Максима Покровского?

После начала спецоперации на Украине Покровский несколько раз высказывался против её проведения и записал несколько песен и клипов, в которых транслировал свою негативную позицию к СВО.

В песнях Покровский оскорблял российских солдат, русский народ и прямо выступал за победу Украины в военном конфликте. На тему СВО он выпустил альбом "Поколение Z". После этого Покровского проверяли по статье о дискредитации ВС РФ.

Что грозит Покровскому?

Пока против музыканта возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ"). Максимальное наказание, которое может ему грозить, штраф 50 тысяч рублей. Если после штрафа Покровский продолжит дискредитировать ВС РФ, то его ждёт уже уголовное дело.

Когда пройдёт заседание суда?

27 марта в 9 утра по московскому времени Покровского будут судить в Хорошевском суде Москвы. Покровский вряд ли на него явится, с 2019 года он живёт в США.

Комментарии 15

  • Покровский вряд ли на него явится, с 2019 года он живёт в США. =============================== Для чего нужен суд? Запугать обывателя?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Для чего нужен суд? **** Для того, что страна правовая и без суда никого не наказывают. В рамках судебного процесса обвиняемый может воспользоваться адвокатской помощью, реализовать своё право на защиту. Он нарушил действующее законодательство, которое запрещает собирать небылицы про российскую армию. Все закономерно.
    14 марта, Гость   Ответить
  • с 2019 года он живёт в США -- так значит ему ничего не грозит
    14 марта, Гость   Ответить
  • Может после суда можно накладывать арест на имущество, если оно у него есть в России
    14 марта, Гость   Ответить
  • обвиняемый может воспользоваться адвокатской помощью --- что поможет выявить еще позицию адвоката
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ** Для того, что страна правовая и...____________ Даже слеза потекла (то-ли от гордости, то-ли от смеха?)
    14 марта, Гость   Ответить
  • Даже слеза потекла **** Иди умойся, истеричка
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Он то умоется. А вы так и останитесь, с немытым выражением лица.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Никто не будет возражать, если армия обидит в ответ . Не словом, а делом.
    14 марта, Гость   Ответить
  • У него от страха, наверное, ногу свело?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Никто не будет возражать, если армия обидит в ответ . Не словом, а делом." крепко жму вашу руку за этот коммент!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Может смысл в том, что он не заплатит штраф, если есть имущество в России, наложат арест, набегут пени, судебные приставы реализуют, а деньги направят родственникам детей, убитых бандеровцами в 2015 году и похороненных на Аллее Ангелов в Донецке. И ему приятно будет, помог жертвам войны еще 2015 года.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Может у него ногу свело
    14 марта, Гость   Ответить
  • так значит ему ничего не грозит***************** ошибаетесь, времена меняются, вот поедет он например куда-то в другую страну, а та возьмет, да и выдаст его России (ну вот такой красивый жест)
    14 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора да что то рвения государства защищать честь и достоинство страны и народа не видно. Таких аморальных существ без надлежащего воздействия ползает до хрена и более
    15 марта, Гость   Ответить
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