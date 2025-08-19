Лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже арестовали за "отмазывание сына от армии"
Силовики провели обыски в доме предпринимателя и нашли доказательства
19 августа 2025, 10:35, ИА Амител
Арестован лидер азербайджанской диаспоры и владелец самого большого рынка Воронежа Юсиф Халилов, сообщает Mash.
«Силовики считают, что в марте 2025 года он дал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сына не забрали в армию. Часть суммы передал через посредника, оставшиеся 100 тысяч перевел на карту», – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели обыски в доме предпринимателя и нашли доказательства в изъятом телефоне.
По данным Mash, от дачи показаний лидер диаспоры отказался и вину не признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы и депортация.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее гражданам.
10:43:36 19-08-2025
Рынок национализировали, или так только , арестовали? Лишать их имущества надо и выгонять! Одна показуха, как борьба с коррупцией. Поймали показали, вышел по удо.
10:46:28 19-08-2025
до 12 лет лишения свободы и депортация --- ну то есть депортация. Не через 12 лет же, а сразу. Поэтому ничего, просто уедет
10:49:23 19-08-2025
До каких пор в России будут хозяйничать разные диаспоры?!
10:53:40 19-08-2025
Назревает вопрос. А в странах бывшего СССР есть русские диаспоры, а если есть как они влияют на власть?
11:12:14 19-08-2025
Наконец начали работать
11:14:15 19-08-2025
Дайте мне юридическое определение диаспоры!?
12:41:58 19-08-2025
Гость (11:14:15 19-08-2025) Дайте мне юридическое определение диаспоры!?... Диаспора — часть народа, проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности
11:16:30 19-08-2025
В итоге, сын в армии? И взяточников готовят к суду?...
Или пошумят малость и отпустят!?...
11:17:35 19-08-2025
Кто-то ещё помнит, что началось это всё с самолёта? На нем кстати летели ещё и граждане РФ
11:58:28 19-08-2025
Гость (11:17:35 19-08-2025) Кто-то ещё помнит, что началось это всё с самолёта? На нем к... А как это связано? Расскажите.
12:50:50 19-08-2025
Гость (11:58:28 19-08-2025) А как это связано? Расскажите.... Вы не понимаете как связано обострение отношений с тем, что кто-то сбил или не сбил гражданский самолёт?))
12:20:53 19-08-2025
Гость (11:17:35 19-08-2025) Кто-то ещё помнит, что началось это всё с самолёта? На нем к... Конечно, помним, хотя информацию очень быстро свернули и замяли
12:27:15 19-08-2025
Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Высше образование . Инжинер Механик. Живем в однокомнатной хрущевке которая досталась жене по наследству от двоюродной бабушки. Ни от моих родителей ни от ее ничего нам по наследству не досталось. Почему этот призжий и безграмотный живет так хорошо? Почему граждане родившиеся в Сибири в СССР живут как нищие?
12:31:35 19-08-2025
Гость (12:27:15 19-08-2025) Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Выс... Ваша писанина просто выплескивает грамотность...
13:20:24 19-08-2025
Гость (12:31:35 19-08-2025) Ваша писанина просто выплескивает грамотность...... А что я должен еще про все свои болячки писать? И что инсульт у меня был 15 лет назад и врачи не прогнозировали год что проживу. Про диабет и учет у кардиолага и невролага вообще помолчу.
13:27:39 19-08-2025
Гость (13:20:24 19-08-2025) А что я должен еще про все свои болячки писать? И что инсуль... Ваши болячки, никому не интересны кроме вас. Но ваша "грамотная" писанина очень хорошо объясняет, почему вы живете в бабкиной однушке. Будь я вашим работодателем, вам, как юристу с ВО, не доверил бы и должностные инструкции набирать на компьютере... В слове пиво сделаете 4 ошибки. И получится слово ж..а...
13:29:23 19-08-2025
Гость (13:20:24 19-08-2025) А что я должен еще про все свои болячки писать? И что инсуль... Продолжай жечь глаголом, болезный.
12:34:24 19-08-2025
Гость (12:27:15 19-08-2025) Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Выс... Безграмотный, говорите? ))) Может быть потому, что у Вас образование высшее?
12:39:53 19-08-2025
Гость (12:27:15 19-08-2025) Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Выс... Пацталом с вашего опуса
12:41:08 19-08-2025
Гость (12:27:15 19-08-2025) Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Выс... Потому, что правильно писать "инжЕнер". Вот и все сведения о качестве твоего высшего юридического образования. Ваши и ее родители в СССР бомжевали?
18:21:59 19-08-2025
Гость (12:41:08 19-08-2025) Потому, что правильно писать "инжЕнер". Вот и все сведения о... С языка сняли, не очень видимо юрист, с такими ашипками пишит))) Мне можно, я экономист наследства не перепало, сам заработал трешку к 40 годам, ну и по мелочи)))
12:42:45 19-08-2025
Гость (12:27:15 19-08-2025) Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Выс... Как то имел разговор с одним из представителей. Получил ответ, что тебе помогает диаспора (земляки) устроиться в жизни. Потом ты помогаешь другим.
21:13:42 19-08-2025
Гость (12:27:15 19-08-2025) Мне 51 год. Высшее юридическое образование. Жена 49 лет. Выс... инженер с ошибкой, пропущено тире между инженер-механик, пишутся оба слова с маленькой буквы, перед которая досталась пропущена запятая, пропущена запятая в предложении "ни от моих родителей, ни от ее", пропущена запятая перед "родившиеся в Сибири", пропущена запятая перед и после "в СССР", пропущена запятая перед как...Вопрос на засыпку: как много клиентов у данного юриста и куда смотрит работодатель, ежели у данного юриста нет своей практики и он припахивает на работодателя? Прошу прощения, что ушла в сторону от темы, но обидно за державу, которая всеми силами старалась дать достойное образование каждому, но не каждый смог этим правом воспользоваться и получилось то, что получилось....никого не хотела обидеть, но за державу действительно обидно...