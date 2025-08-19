Лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже арестовали за "отмазывание сына от армии"

Силовики провели обыски в доме предпринимателя и нашли доказательства

19 августа 2025, 10:35, ИА Амител

Арестован лидер азербайджанской диаспоры и владелец самого большого рынка Воронежа Юсиф Халилов, сообщает Mash.

«Силовики считают, что в марте 2025 года он дал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сына не забрали в армию. Часть суммы передал через посредника, оставшиеся 100 тысяч перевел на карту», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели обыски в доме предпринимателя и нашли доказательства в изъятом телефоне.

По данным Mash, от дачи показаний лидер диаспоры отказался и вину не признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы и депортация.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее гражданам.