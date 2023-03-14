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Лидеру группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии России

Максиму Покровскому грозит до 50 тысяч рублей штрафа

14 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Против лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского возбудили дело о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.

Судебное заседание пройдёт 27 марта. Музыканту грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Сам Покровский пока не прокомментировал заведение дела. Сейчас он проживает в США.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ составили 44 протокола.

Комментарии 16

  • Скоро один Газманов и Петросян с Симоняном останутся
    14 марта, Гость   Ответить
  • "Скоро один Газманов и Петросян с Симоняном останутся" а нам других и не надо!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Надо таких поулетавших птичек как этот покровский почаще орлиным помётом обдавать на страницах интернета.Чтоб неповадно было, а то расчирикались тут.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Если человек настроен против своей страны во время военных действий в рамках спецоперации, то к нему применяют законодательство - штрафуют. Обычная практика тех же США.
    14 марта, Гость   Ответить
  • а то расчирикались тут.--- ну как-бы расчирикался он ТАМ, но кто-то усиленно тащит эту информацию сюда. Ну чирикал бы там и чирикал, нам то что
    14 марта, Гость   Ответить
  • Без цензуры не обойтись. Всю инфу об этих "пацифистах" закрывать наглухо,во всяком случае пока война,как ты её не назови , а там видно будет
    14 марта, Гость   Ответить
  • 50 тысяч это немного
    14 марта, Гость   Ответить
  • Пацифисты 8 лет выступали против обстрелов Донецка, а он пробандеровец
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А где ты был 8 лет $?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Есть народная мудрость- "победителей не судят"...
    14 марта, Гость   Ответить
  • а что он сделал?
    14 марта, Гость   Ответить
  • А где ты был 8 лет? --- я же тебе написал. Прочитай еще раз
    14 марта, Гость   Ответить
  • Есть народная мудрость- "победителей не судят --- даже если будет ничья. А ядерная война это ничья
    14 марта, Гость   Ответить
  • А ядерная война это ничья - Не факт. Американцы могут думать, что у нас все заржавело и уже не летает. Мы можем думать, что за Бандеру они не рискнут своей хорошей жизнью. И обе стороны могут ошибаться. Может у нас все летает, а они не рискнут. А может они рискнут, а у нас не летает
    14 марта, Гость   Ответить
  • Предателей нужно считать вслух... потом пригодится
    14 марта, Гость   Ответить
  • Русских сажают, а евреям только штраф. Во равенство перед законом????????
    15 марта, Гость   Ответить
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