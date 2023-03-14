Лидеру группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию армии России
Максиму Покровскому грозит до 50 тысяч рублей штрафа
14 марта 2023, 09:00, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Против лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского возбудили дело о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.
Судебное заседание пройдёт 27 марта. Музыканту грозит до 50 тысяч рублей штрафа.
Сам Покровский пока не прокомментировал заведение дела. Сейчас он проживает в США.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ составили 44 протокола.
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