Кого и как в Госдуме предлагают наказывать за дискредитацию участников спецоперации?
В парламенте рассказали, что за поправки собрались принимать
01 марта 2023, 19:11, ИА Амител
Поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников спецоперации коснутся двух статей. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампредседателя комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов. Он также пояснил, какие изменения собираются внести депутаты Госдумы.
О том, какие статьи УК РФ изменятся и что в них появится нового, – в материале amic.ru.
В какие статьи УК РФ внесут поправки о дискредитации участников спецоперации?
О чём статья 207.3 УК РФ и какое по ней наказание?
"Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности".
Максимальным наказанием будет лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет. Такую суровую меру смогут принять в отношении того, кто распространял подобную информацию с использованием служебного положения или действовал в составе группы лиц. Также по максимуму могут наказать того, чьё преступление привело к тяжким последствиям.
О чём статья 280.3 УК РФ и как по ней могут наказать?
Как ещё ужесточат наказание по статьям?
Какие ещё изменения внесут в статьи УК РФ о дискредитации участников спецоперации?
"И там и там добавляется [норма] "а равно содержащие данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами, содействие в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации", – цитирует Бессарабова РБК.
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