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Кого и как в Госдуме предлагают наказывать за дискредитацию участников спецоперации?

В парламенте рассказали, что за поправки собрались принимать

01 марта 2023, 19:11, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников спецоперации коснутся двух статей. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампредседателя комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов. Он также пояснил, какие изменения собираются внести депутаты Госдумы.

О том, какие статьи УК РФ изменятся и что в них появится нового, – в материале amic.ru.

1

В какие статьи УК РФ внесут поправки о дискредитации участников спецоперации?

Уголовных статей всего две – ст. 207.3 и ст. 280.3 УК РФ.
2

О чём статья 207.3 УК РФ и какое по ней наказание?

В статье 207.03 УК РФ нарушение законодательство описано следующим образом:

"Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Максимальным наказанием будет лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет. Такую суровую меру смогут принять в отношении того, кто распространял подобную информацию с использованием служебного положения или действовал в составе группы лиц. Также по максимуму могут наказать того, чьё преступление привело к тяжким последствиям.

3

О чём статья 280.3 УК РФ и как по ней могут наказать?

Статья 280.3 предполагает ответственность за публичные действия, "направленные на дискредитацию Вооружённых сил, а также на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определённых целях".
По этой статье максимальное наказание составит лишение свободы сроком до пяти лет.
4

Как ещё ужесточат наказание по статьям?

По словам Бессарабова, парламентарии собираются ужесточить наказание по частям 1 обеих статей.
Так, в ч.1 ст. 208.3 сейчас предусмотрено лишение свободы сроком до трёх лет. Поправки предлагают увеличить максимальный срок до пяти лет.
В ч. 1 ст. 207.3 речь идёт о максимальном наказании в виде лишения свободы сроком на трёх лет. Депутаты предлагают и этот срок тоже увеличить до пяти лет.
5

Какие ещё изменения внесут в статьи УК РФ о дискредитации участников спецоперации?

В список участников спецоперации, которые могут подвергнуться дискредитации, войдут добровольцы.

"И там и там добавляется [норма] "а равно содержащие данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами, содействие в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации", – цитирует Бессарабова РБК.

6

Что такое дискредитация участников спецоперации и почему за неё могут посадить в тюрьму?

Вопрос, на самом деле, очень сложный. По сути, дискредитацией может считаться любая информация об участниках СВО, которая расходится с официальной позицией властей и военных.
Подробнее о том, что такое дискредитация и как за неё могут наказать, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 4

  • Ни у кого из русского народа нет даже мысли дискридитировать солдат Великой Отечественной Войны или Воинов Авганцев ...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Это необходимо. но главное надо ужесточить в разы ответственность высшего командования и командования в целом и в отдельности за деяния приведшие к массовой гибели военнослужащих, уничтожению техники,имущества боеприпасов, потере и сдаче занимаемых позиций и другое.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Авганцев .. - а это что, не дискредитация?))) "приведшие к массовой гибели военнослужащих" - батенька, а это вот - фейк. Где вы видели массовую гибель, да еще и подтвержденную МО? Так что по закону вы должны получить штраф или сесть.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Воинам афганцам тоже говорили, мы вас туда не посылали. И оккупантами называли. Тогда за это никакого не наказывали. А там вообще были срочники
    02 марта, Гость   Ответить
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