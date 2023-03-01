В парламенте рассказали, что за поправки собрались принимать

01 марта 2023, 19:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

Поправки в Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участников спецоперации коснутся двух статей. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампредседателя комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов. Он также пояснил, какие изменения собираются внести депутаты Госдумы.

О том, какие статьи УК РФ изменятся и что в них появится нового, – в материале amic.ru.

1 В какие статьи УК РФ внесут поправки о дискредитации участников спецоперации? Уголовных статей всего две – ст. 207.3 и ст. 280.3 УК РФ.

2 О чём статья 207.3 УК РФ и какое по ней наказание? "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности". В статье 207.03 УК РФ нарушение законодательство описано следующим образом: Максимальным наказанием будет лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет. Такую суровую меру смогут принять в отношении того, кто распространял подобную информацию с использованием служебного положения или действовал в составе группы лиц. Также по максимуму могут наказать того, чьё преступление привело к тяжким последствиям.

3 О чём статья 280.3 УК РФ и как по ней могут наказать? Статья 280.3 предполагает ответственность за публичные действия, "направленные на дискредитацию Вооружённых сил, а также на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определённых целях". По этой статье максимальное наказание составит лишение свободы сроком до пяти лет.

4 Как ещё ужесточат наказание по статьям? По словам Бессарабова, парламентарии собираются ужесточить наказание по частям 1 обеих статей. Так, в ч.1 ст. 208.3 сейчас предусмотрено лишение свободы сроком до трёх лет. Поправки предлагают увеличить максимальный срок до пяти лет. В ч. 1 ст. 207.3 речь идёт о максимальном наказании в виде лишения свободы сроком на трёх лет. Депутаты предлагают и этот срок тоже увеличить до пяти лет.

5 Какие ещё изменения внесут в статьи УК РФ о дискредитации участников спецоперации? В список участников спецоперации, которые могут подвергнуться дискредитации, войдут добровольцы. "И там и там добавляется [норма] "а равно содержащие данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами, содействие в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации", – цитирует Бессарабова РБК.