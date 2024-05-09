Лидеры каких стран приехали в Москву на парад Победы

Список гостей претерпел изменения по сравнению с прошлым годом

09 мая 2024, 06:05, ИА Амител

Лидеры иностранных государств на параде 9 мая/ Фото:

Парад Победы 9 мая в Москве почти каждый год посещают иностранные лидеры. Они приехали и в 2024-м. При этом список гостей по сравнению с прошлым годом претерпел изменения. Всего на параде будут главы девяти иностранных государств. Amic.ru рассказывает, кто именно.

Кого пригласили на парад?

В этом году на парад по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пригласили только представителей дружественных стран, рассказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. Это руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также главы дипломатических представительств и военные атташе дружественных государств.

Кто приедет?

В Москву приедут в основном главы стран СНГ. Лидер союзной Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая с двухдневным визитом. Он поучаствует не только в параде Победы и возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, но и в юбилейном саммите Евразийского экономического совета. После этого он выступит с речью.

На саммит и на парад приехал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который проведет в России несколько двусторонних встреч. По такому же сценарию пройдет визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана – Эмомали Рахмона и Киргизии – Садыра Жапарова. В список почетных гостей вошел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

На параде будут не только лидеры стран СНГ. Приедут еще и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. После парада во второй половине дня они проведут двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Кто отказался приехать?

На парад Победы отказались приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Пашинян при этом 8 мая будет присутствовать на юбилейном саммите ЕАЭС и встретится с Путиным. А на парад он не поедет, потому что принимал в нем участие в 2023 году и счел "странным" посетить мероприятие второй год подряд, писал "Интерфакс".

"В прошлом году я принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве, и не думаю, что каждый год надо участвовать. Не помню такой практики, чтобы руководитель Армении или какого-либо государства каждый год принимал участие", – сказал Пашинян агентству.

Юрий Ушаков рассказывал ТАСС, что Алиев не сможет приехать, потому что в Азербайджане в это время будут торжественные мероприятия, посвященные памяти отца Ильхама Алиева – Гейдара Алиева.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также сначала не хотел ехать на парад в знак протеста против "ущемления прав" таджиков в России после теракта в "Крокусе". Однако в телефонном разговоре его переубедил президент России Владимир Путин, пишет "МК".

А кто приезжал в прошлом году?

В 2023 году на парад Победы приезжали главы семи государств: президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Туркмении – Сердар Бердымухамедов, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Киргизии – Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Когда пройдет парад?

Парад Победы состоится 9 мая в 10 утра по московскому времени, или в 14 часов по барнаульскому. Подробнее о параде можно прочитать здесь.