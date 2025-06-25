Находившиеся внутри дети, мужчина и женщина получили травмы

25 июня 2025, 19:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Махачкале лифт с людьми упал с 12 этажа жилого дома. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК на улице Гапцахская, где 25 марта в одном из домов взорвался газ.

Как сообщает 112, в кабине подъемника находились мужчина и женщина с детьми. Сработали страховочные механизмы, никто из них не погиб. Однако, все получили травмы.

Пострадавших госпитализировали. Работу лифта ограничили на время проверки.

Напомним, 25 марта в махачкалинской многоэтажке по Гапцахской улице взорвался газ. В результате были частично повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей, пострадало четыре человека. Известно, что здание не вводили в эксплуатацию.