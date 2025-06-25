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Лифт с людьми рухнул с 12 этажа жилого дома в Махачкале. Есть пострадавшие

Находившиеся внутри дети, мужчина и женщина получили травмы

25 июня 2025, 19:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Махачкале лифт с людьми упал с 12 этажа жилого дома. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК на улице Гапцахская, где 25 марта в одном из домов взорвался газ.

Как сообщает 112, в кабине подъемника находились мужчина и женщина с детьми. Сработали страховочные механизмы, никто из них не погиб. Однако, все получили травмы.

Пострадавших госпитализировали. Работу лифта ограничили на время проверки.

Напомним, 25 марта в махачкалинской многоэтажке по Гапцахской улице взорвался газ. В результате были частично повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей, пострадало четыре человека. Известно, что здание не вводили в эксплуатацию. 

Взрыв газа в Махачкале / Фото: МЧС России

150 жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва газа в Махачкале

В данный момент известно о двух пострадавших, одного из них госпитализировали
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Происшествия

Комментарии 4

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Элен без ребят

20:03:04 25-06-2025

спасибо. плюс одна фобия

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Олег

22:50:53 25-06-2025

Свои чуркобесы не пойми чего строят и взрывают, так ещё дикарей с ножами и автоматами завозят, а они уже торговые центры типа Крокуса жгут.

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Musik

09:00:01 26-06-2025

"В падающем лифте, согласно принципу эквивалентности Эйнштейна, человек не сможет определить, находится ли он в состоянии свободного падения или покоится в гравитационном поле. Мысленный эксперимент с падающим лифтом стал ключевым для развития общей теории относительности. "

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Гость

11:03:07 26-06-2025

Musik (09:00:01 26-06-2025) "В падающем лифте, согласно принципу эквивалентности Эйнштей... сам понял, что написал?

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