Лифт с людьми рухнул с 12 этажа жилого дома в Махачкале. Есть пострадавшие
Находившиеся внутри дети, мужчина и женщина получили травмы
25 июня 2025, 19:45, ИА Амител
В Махачкале лифт с людьми упал с 12 этажа жилого дома. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК на улице Гапцахская, где 25 марта в одном из домов взорвался газ.
Как сообщает 112, в кабине подъемника находились мужчина и женщина с детьми. Сработали страховочные механизмы, никто из них не погиб. Однако, все получили травмы.
Пострадавших госпитализировали. Работу лифта ограничили на время проверки.
Напомним, 25 марта в махачкалинской многоэтажке по Гапцахской улице взорвался газ. В результате были частично повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей, пострадало четыре человека. Известно, что здание не вводили в эксплуатацию.
20:03:04 25-06-2025
спасибо. плюс одна фобия
22:50:53 25-06-2025
Свои чуркобесы не пойми чего строят и взрывают, так ещё дикарей с ножами и автоматами завозят, а они уже торговые центры типа Крокуса жгут.
09:00:01 26-06-2025
"В падающем лифте, согласно принципу эквивалентности Эйнштейна, человек не сможет определить, находится ли он в состоянии свободного падения или покоится в гравитационном поле. Мысленный эксперимент с падающим лифтом стал ключевым для развития общей теории относительности. "
11:03:07 26-06-2025
Musik (09:00:01 26-06-2025) "В падающем лифте, согласно принципу эквивалентности Эйнштей... сам понял, что написал?