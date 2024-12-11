Каким специалистам на Алтае предлагают самые высокие и низкие зарплаты?
Средняя предлагаемая заработная плата в крае составила 57,2 тыс. рублей
11 декабря 2024, 10:16, ИА Амител
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, каким специалистам в Алтайском крае работодатели готовы платить выше рынка и какая средняя предлагаемая зарплата сложилась в регионе по итогам ноября.
"По итогам ноября средняя предлагаемая заработная плата в Алтайском крае составила 57,2 тыс. рублей, и по сравнению с началом года она выросла на 20%, в сумме это прибавка на 9,6 тыс. рублей. В целом по стране зарплатное предложение достигло 73,4 тыс. рублей, с начала года оно выросло на 21% (+12,9 тыс. рублей)", – говорится в исследовании.
Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас готовы платить работодатели в Красноярском крае (76,9 тыс. рублей в среднем), на втором месте – Иркутская область (70,7 тыс. рублей), на третьем – Новосибирская область (70 тыс. рублей).
В Алтайском крае самые высокие зарплаты, превышающие 90 тысяч рублей, предлагают специалистам из сфер "Транспорт, логистика, перевозки" (116,6 тыс. рублей в среднем), "Высший и средний менеджмент" (99,4 тыс. рублей), "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (98,9 тыс. рублей) и "Сельское хозяйство" (91,3 тыс. рублей).
Ниже рынка (менее 57,2 тыс. рублей) в регионе предлагают специалистам из сфер "Наука, образование" (37,9 тыс. рублей), "Туризм, гостиницы, рестораны" (40 тыс. рублей), "Розничная торговля" (42,3 тыс. рублей), "Искусство, развлечения, массмедиа" (49,7 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зарплаты растут быстрее, чем этого ожидают сами работники.
10:21:49 11-12-2024
ШоферА и манагеры...
10:41:31 11-12-2024
Наука и образование на самой нижней планке по зарплатам?Показательно.
11:06:49 11-12-2024
Афиноген (10:41:31 11-12-2024) Наука и образование на самой нижней планке по зарплатам?Пока...
Всё логично, т.к. и наука, и образование у нас на самой низкой планке, поэтому и оплата там на самой низкой планке
10:47:22 11-12-2024
хороший спец по охране труда с опытом -днем с огнем
10:57:23 11-12-2024
эмодзи (10:47:22 11-12-2024) хороший спец по охране труда с опытом -днем с огнем ... ище и занедорого б хотелось...
11:31:34 11-12-2024
Наука нынче не в чести. Лучше курьером ...
12:11:33 11-12-2024
Чучмек (11:31:34 11-12-2024) Наука нынче не в чести. Лучше курьером ...... Оно и безопаснее.
12:27:12 11-12-2024
Чучмек (11:31:34 11-12-2024) Наука нынче не в чести. Лучше курьером ...... Ихде у нас наука? Даже весь ширпотреб китайский...
15:56:42 11-12-2024
Инженер конструктор, опыт работы более 15 лет. Владение Solidworks, компас 3D и рядом других ПО.
Работа со сканами, реверс инженеринг, опыт работы в литейной промышленности, мехобработке, систем качества и многое другое....
Почему такие люди как я, особенно в нынешнее рвемя, когда нужно поднимать страну с колен, особо не нужны, и предложения работать лишь за копейки, либо в подмосковье, зато продажники и торгаши на расхват и зарплаты высокие, и мы все еще хотим перейти от продажной формы к производству своего чего либо? .... смешно и грустно. *(
16:20:36 11-12-2024
Гость (15:56:42 11-12-2024) Инженер конструктор, опыт работы более 15 лет. Владение Soli...
это странно. могу предположить, что с профнавыками у вас все хорошо, а навыка поиска работы нет, презентовать себя не научены, не на тех ресурсах ищите.
18:12:41 11-12-2024
Гость (15:56:42 11-12-2024) Инженер конструктор, опыт работы более 15 лет. Владение Soli... Такие как ты возглавляют рейтинги уехавших из Алтайского края
09:29:18 12-12-2024
Гость42 (18:12:41 11-12-2024) Такие как ты возглавляют рейтинги уехавших из Алтайского кра... На ТЫ мы не переходили, но в нашем крае таким как я действительно делать нечего. Но держит дом, который не первый год строю, и родственники, в том числе родители, которых бросить не могу а взять с собой не имею возможности.