Каким специалистам на Алтае предлагают самые высокие и низкие зарплаты?

Средняя предлагаемая заработная плата в крае составила 57,2 тыс. рублей

11 декабря 2024, 10:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, каким специалистам в Алтайском крае работодатели готовы платить выше рынка и какая средняя предлагаемая зарплата сложилась в регионе по итогам ноября.

"По итогам ноября средняя предлагаемая заработная плата в Алтайском крае составила 57,2 тыс. рублей, и по сравнению с началом года она выросла на 20%, в сумме это прибавка на 9,6 тыс. рублей. В целом по стране зарплатное предложение достигло 73,4 тыс. рублей, с начала года оно выросло на 21% (+12,9 тыс. рублей)", – говорится в исследовании.

Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас готовы платить работодатели в Красноярском крае (76,9 тыс. рублей в среднем), на втором месте – Иркутская область (70,7 тыс. рублей), на третьем – Новосибирская область (70 тыс. рублей).

В Алтайском крае самые высокие зарплаты, превышающие 90 тысяч рублей, предлагают специалистам из сфер "Транспорт, логистика, перевозки" (116,6 тыс. рублей в среднем), "Высший и средний менеджмент" (99,4 тыс. рублей), "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (98,9 тыс. рублей) и "Сельское хозяйство" (91,3 тыс. рублей).

Ниже рынка (менее 57,2 тыс. рублей) в регионе предлагают специалистам из сфер "Наука, образование" (37,9 тыс. рублей), "Туризм, гостиницы, рестораны" (40 тыс. рублей), "Розничная торговля" (42,3 тыс. рублей), "Искусство, развлечения, массмедиа" (49,7 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зарплаты растут быстрее, чем этого ожидают сами работники.