Литературный фестиваль имени Роберта Рождественского стартует на Алтае

18 июня культурные мероприятия пройдут в Барнауле и Бийске

18 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фестиваль имени Роберта Рождественского / Фото: amic.ru

В Алтайском крае стартует традиционный литературный фестиваль имени Роберта Рождественского. С 18 по 21 июня Барнауле, Рубцовске и Бийске выступят писатели и артисты. В день рождения поэта, 20 июня, в алтайской филармонии даст концерт известный эстрадный оркестр. Об этом сообщили в администрации региона.

Писательскую делегацию в 2025 году составили лауреат премии Роберта Рождественского 2022 года Андрей Дмитриев (Феодосия), Роман Ненашев (Санкт-Петербург), Геннадий Иванов (Москва), Мария Махова (Иваново), Максим Бессонов (Белгород) и Андрей Болдырев (Курск).

Также в Барнауле выступит академический Большой концертный оркестр им. Юрия Силантьева и солистов телерадиоцентра "Орфей" из Москвы. 20 июня, в день рождения Рождественского, на площадке филармонии Алтайского края пройдет концерт "Спасибо, жизнь".

Кроме того, дочь поэта Екатерина Рождественская представит на фестивале новую авторскую музыкально-поэтическую программу "Письмо туда" с участием заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса и Евгения Волкова.

18 июня приуроченные к фестивалю культурные мероприятия пройдут в Барнауле и Бийске. Рассказываем, куда можно сходить в столице региона и наукограде.

Барнаул

Творческая встреча с поэтами Андреем Дмитриевым и Романом Ненашевым

Время: 17:00

Место: актовый зал филиала фонда "Защитники Отечества" (проспект Ленина, 5)

Творческая встреча с поэтами Геннадием Ивановым и Марией Малаховой

Время: 18:00

Место: Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова (улица Молодежная, 5)

Бийск

Музыкально-поэтическая программа Екатерины Рождественской "Письмо туда"

Время: 19:00

Место: Городской дворец культуры (улица Горно-Алтайская, 56)

19 июня показ состоится в Барнауле, а 20 июня – в Рубцовске.

Фестиваль, согласно традициям, завершится 21 июня большим концертом на родине поэта – в селе Косиха. В 17:30 на специальной площадке – Яр Любви – состоится межрайонный песенный и поэтический фестивали, будут работать площадки "Мелодии улицы Советской", а также "Литературный квартал". Здесь выступят все артисты, которые приедут на фестиваль.

Итоговым мероприятием станет молодежная программа "Если вы есть – будьте лучшими" с участием ансамбля песни и танца "Солдаты удачи" 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии.

Подробнее о программе фестиваля amic.ru ранее писал здесь.

Фото: Минкультуры Алтайского края