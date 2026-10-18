Лиза Арзамасова не смогла вылететь из Москвы в Барнаул на спектакль "Идиот"

Представление, в котором актриса играет князя Мышкина, был запланирован на 17 октября

18 октября 2026, 09:54, ИА Амител

Елизавета Арзамасова / Фото: те-канал актрисы

Актриса Лиза Арзамасова не сумела вылететь из Москвы в Барнаул — рейсы в столичных аэропортах задержали и в итоге отменили. Из‑за этого в театре драмы пришлось заменить спектакль с ее участием. Об этом актриса рассказала в своем телеграм-канале.

Известно, что 17 октября планировалась постановка "Идиот", где Арзамасова играла князя Мышкина. В итоге зрителям показали спектакль "Жил. Был. Дом.".

Билеты, купленные заранее, остались действительными. Тем, кому замена не подошла, разрешили вернуть их в кассе театра до начала показа. Представители театра извинились перед зрителями за возникшие неудобства.

Напомним, проблемы с авиасообщением между Барнаулом и Москвой начались еще 12 октября и продолжались несколько дней. Так, 16 октября пассажиры двух рейсов вынуждены были ожидать вылета от семи до десяти часов. Сбои в работе аэропортов связывали с атаками беспилотников на Московскую область.

17 октября в аэропорту Барнаула задержали и отменили ряд рейсов. В частности, вылет самолета авиакомпании "Победа" из Барнаула в московское Шереметьево. Также отменили два рейса между Шереметьево и Барнаулом. Кроме того, задержали прибытие самолета из Казани.