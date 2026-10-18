Лиза Арзамасова не смогла вылететь из Москвы в Барнаул на спектакль "Идиот"
Представление, в котором актриса играет князя Мышкина, был запланирован на 17 октября
18 октября 2026, 09:54, ИА Амител
Актриса Лиза Арзамасова не сумела вылететь из Москвы в Барнаул — рейсы в столичных аэропортах задержали и в итоге отменили. Из‑за этого в театре драмы пришлось заменить спектакль с ее участием. Об этом актриса рассказала в своем телеграм-канале.
Известно, что 17 октября планировалась постановка "Идиот", где Арзамасова играла князя Мышкина. В итоге зрителям показали спектакль "Жил. Был. Дом.".
Билеты, купленные заранее, остались действительными. Тем, кому замена не подошла, разрешили вернуть их в кассе театра до начала показа. Представители театра извинились перед зрителями за возникшие неудобства.
Напомним, проблемы с авиасообщением между Барнаулом и Москвой начались еще 12 октября и продолжались несколько дней. Так, 16 октября пассажиры двух рейсов вынуждены были ожидать вылета от семи до десяти часов. Сбои в работе аэропортов связывали с атаками беспилотников на Московскую область.
17 октября в аэропорту Барнаула задержали и отменили ряд рейсов. В частности, вылет самолета авиакомпании "Победа" из Барнаула в московское Шереметьево. Также отменили два рейса между Шереметьево и Барнаулом. Кроме того, задержали прибытие самолета из Казани.
09:58:22 18-10-2026
Это чё она ? мужика играет что ли ?
Т е вся в усах и бороде ?
Ну могли бы любого нарядить да выпустить. Невелика наука на сцене покривляться .
13:53:33 18-10-2026
Гость (09:58:22 18-10-2026) Это чё она ? мужика играет что ли ? Т е вся в усах и бор... Столичная штучка по другому кривляется
17:01:49 18-10-2026
Кому она нравится? ее часто критикуют за «плоскую» игру и отсутствие эмоций, актриса «переигрывает или вовсе не доигрывает», а развитие на театральной сцене у неё затормозилось. Много критики в ее адрес за отсутствие профильного актёрского образования.
20:16:46 18-10-2026
А чё заранее вылететь нельзя, дня за 2, 3?
22:04:14 18-10-2026
Гость (20:16:46 18-10-2026) А чё заранее вылететь нельзя, дня за 2, 3?... И что бы она в Барнауле делала? У нас на крышах небоскребов вечеринки не устраивают, по городу ходить слякотно, да и кипятком можно ошпариться - вдруг порыв теплосетей. А в Горном медведи по улицам шатаются. Так что у артистов сейчас так: утром прилетел - следующим утром улетел.
12:13:41 19-10-2026
Гость (22:04:14 18-10-2026) И что бы она в Барнауле делала? У нас на крышах небоскребов ... Зато БПЛА еще не летають,
22:49:04 18-10-2026
Такое только режиссер-извращенец мог придумать.
09:47:00 19-10-2026
Это хто?