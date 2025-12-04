Жительница Санкт-Петербурга четыре раза прилетала в Барнаул посмотреть спектакль "Идиот"

Настоящая поклонница Лизы Арзамасовой

Спектакль "Идиот" / Фото: театр драмы

Жительница Санкт-Петербурга уже четыре раза прилетала в Барнаул, чтобы посетить театр драмы и посмотреть постановку "Идиот". Об этом журналистам сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

«Человек прилетает на спектакль каждый раз. Представьте себе, какое расстояние она преодолела!» – отметила министр.

Помимо спектакля, театралка из культурной столицы страны также четыре раза приняла участие в обсуждениях спектакля с режиссером Артемом Терехиным, которые проходили в театре драмы.

Елена Безрукова уверена, что сотрудничество с Лизой Арзамасовой уже дало положительный эффект для репутации театра. Большая заслуга в том, что востребованная актриса приехала работать в Барнаул, режиссера Артема Терехина. Он уже сотрудничал с Лизой Арзамасовой и уговорил ее поработать вместе. При этом, уверена Елена Безрукова, звезда сериала "Папины дочки" легко бы могла заработать большие деньги в других проектах, но ей было интересно сотрудничать именно с алтайским театром драмы.

Как долго будет идти "Идиот", зависит от приглашенной звезды. Пока Лизе Арзамасовой нетрудно летать каждый месяц в Барнаул ради исполнения роли князя Мышкина.

«Ей это нравится и она каждый раз с теплотой рассказывает об этом спектакле», – отметила Елена Безрукова.

При этом самым коммерчески успешным спектаклем в 2025 году в театре драмы оказался не "Идиот", а "Интуиция" по пьесе модного драматурга Александра Цыпкина. Билеты на него практически невозможно достать.

Кстати, разбор постановки "Идиот" можно почитать в нашем материале.