Жительница Санкт-Петербурга четыре раза прилетала в Барнаул посмотреть спектакль "Идиот"
Настоящая поклонница Лизы Арзамасовой
04 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
Жительница Санкт-Петербурга уже четыре раза прилетала в Барнаул, чтобы посетить театр драмы и посмотреть постановку "Идиот". Об этом журналистам сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
«Человек прилетает на спектакль каждый раз. Представьте себе, какое расстояние она преодолела!» – отметила министр.
Помимо спектакля, театралка из культурной столицы страны также четыре раза приняла участие в обсуждениях спектакля с режиссером Артемом Терехиным, которые проходили в театре драмы.
Елена Безрукова уверена, что сотрудничество с Лизой Арзамасовой уже дало положительный эффект для репутации театра. Большая заслуга в том, что востребованная актриса приехала работать в Барнаул, режиссера Артема Терехина. Он уже сотрудничал с Лизой Арзамасовой и уговорил ее поработать вместе. При этом, уверена Елена Безрукова, звезда сериала "Папины дочки" легко бы могла заработать большие деньги в других проектах, но ей было интересно сотрудничать именно с алтайским театром драмы.
Как долго будет идти "Идиот", зависит от приглашенной звезды. Пока Лизе Арзамасовой нетрудно летать каждый месяц в Барнаул ради исполнения роли князя Мышкина.
«Ей это нравится и она каждый раз с теплотой рассказывает об этом спектакле», – отметила Елена Безрукова.
При этом самым коммерчески успешным спектаклем в 2025 году в театре драмы оказался не "Идиот", а "Интуиция" по пьесе модного драматурга Александра Цыпкина. Билеты на него практически невозможно достать.
Кстати, разбор постановки "Идиот" можно почитать в нашем материале.
09:06:59 04-12-2025
Это бабушка стримерша?
Потом ей в дурке справку дадут о невменянмости?
09:12:20 04-12-2025
и.. в чем новость ???
09:44:39 04-12-2025
В Питере театров больше чем в Барнауле автобусных остановок. перется сюды на спектакль это треш.
13:23:47 04-12-2025
Гость (09:44:39 04-12-2025) В Питере театров больше чем в Барнауле автобусных остановок.... Там билетики в театр дорогие, здесь доступнее..
09:23:33 04-12-2025
за чей счет перелет? министр оплачивает командировочные?
10:10:40 04-12-2025
у нас нет возможности слетать в Питер на экскурсии, а эти жируют...
10:16:22 04-12-2025
А можно на нее посмотреть? 😆
10:34:59 04-12-2025
Гость (10:16:22 04-12-2025) А можно на нее посмотреть? 😆... Приходи на аэродром и любуйся
10:29:54 04-12-2025
Четыре раза - с первого раза не дошло?
12:22:30 04-12-2025
Пусть в Барнаул практически непрерывно приезжают соседние и несоседние театры с гастролями. Только чтобы билеты были доступными! В другие города на спектакли не наездишься. Мы бы увидели в Барнауле спектакли Горно-Алтайского и Павлодарского, Омских, Томских и Новосибирских театров
13:37:53 04-12-2025
Вот и представьте себе! Большинство каждый день на работу ходит. Нам бы ее 4 перелета в театр только в радость!!!
15:26:08 04-12-2025
Я правильно понял, что министр культуры Елена Безрукова гордится сием фактом?!