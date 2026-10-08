Лобода согласилась выступить для россиян за границей за 19 млн рублей
Концерт возможен только на закрытом мероприятии при ряде условий
08 октября 2026, 14:29, ИА Амител
Певица Светлана Лобода согласна дать концерт за границей для россиян за гонорар в 19 млн рублей, сообщили источники в окружении артистки, пишут РИА Новости.
Выступление возможно только на закрытом мероприятии, причем заказчиками должны выступать резиденты той страны, где планируется концерт. Кроме того, организаторы обязаны оформить визы для самой певицы и всей ее команды — это обязательное условие.
Лобода, уроженка Киевской области, долгое время активно выступала в России, сотрудничала с российскими исполнителями и продюсерами и пользовалась большой популярностью. В 2022 году артистка покинула Россию и обосновалась в Литве. За период работы в РФ и исполнение песен на русском языке ее имя внесли на украинский сайт "Миротворец".
В интервью Лобода не раз говорила о том, что в России у нее были широкие возможности и статус "номер один", а после отъезда доходы существенно сократились — ей приходится тратить сбережения, накопленные за годы работы в стране.
В октябре 2024 года на концерте в Ереване певица потребовала от зрительницы публично поддержать Украину — после отказа артистка выгнала женщину со сцены. По данным правоохранительных органов, в 2025 году подтверждены основания для запрета въезда Светланы Лободы на территорию России.
14:47:22 08-10-2026
если мне дадут 19 лямов я соглашусь ее послушать . немного
15:05:28 08-10-2026
кому ты нужен🤣🤣🤣
15:07:14 08-10-2026
Да кому она нужна эта губошлепка
15:30:53 08-10-2026
Гость (15:07:14 08-10-2026) Да кому она нужна эта губошлепка... Получается, что некоторым россиянам, к сожалению, нужна.
15:37:02 08-10-2026
Гость (15:07:14 08-10-2026) Да кому она нужна эта губошлепка...
Не скажите, до 2022-го она давала приватные и закрытые выступления на САМОМ ВЫСОКОМ уровне! Не плохо бы было обнародовать россиян, которые просят сейчас её выступления и готовых за это заплатить.
15:29:51 08-10-2026
19 единиц - дороговато, конечно.
внешность на любителя, как и творчество.
с удовольствием сходил бы на Носкова или Кая Метова
15:41:44 08-10-2026
Трагати (15:29:51 08-10-2026) 19 единиц - дороговато, конечно.внешность на любителя, к...
На вкус и цвет товарищей нет. Но Носков и Метов 🤦♀️
19:58:54 08-10-2026
Гость (15:41:44 08-10-2026) На вкус и цвет товарищей нет. Но Носков и Метов 🤦♀️... Чего рука-лицо, норм исполнители. Сразу ясно стало, что с уважаемым Трагати мы из одной эпохи, а не это вот фсё.
15:42:38 08-10-2026
Трагати (15:29:51 08-10-2026) 19 единиц - дороговато, конечно.внешность на любителя, к... Жэсть такие музыкальные предпочтения иметь... Ну и Шлободу туда же в позишн намба ту Метову..
20:02:02 08-10-2026
Фууу, на порнушку старую похожа.