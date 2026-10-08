Лобода согласилась выступить для россиян за границей за 19 млн рублей

Концерт возможен только на закрытом мероприятии при ряде условий

08 октября 2026, 14:29, ИА Амител

Светлана Лобода / Фото: @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода согласна дать концерт за границей для россиян за гонорар в 19 млн рублей, сообщили источники в окружении артистки, пишут РИА Новости.

Выступление возможно только на закрытом мероприятии, причем заказчиками должны выступать резиденты той страны, где планируется концерт. Кроме того, организаторы обязаны оформить визы для самой певицы и всей ее команды — это обязательное условие.

Лобода, уроженка Киевской области, долгое время активно выступала в России, сотрудничала с российскими исполнителями и продюсерами и пользовалась большой популярностью. В 2022 году артистка покинула Россию и обосновалась в Литве. За период работы в РФ и исполнение песен на русском языке ее имя внесли на украинский сайт "Миротворец".

В интервью Лобода не раз говорила о том, что в России у нее были широкие возможности и статус "номер один", а после отъезда доходы существенно сократились — ей приходится тратить сбережения, накопленные за годы работы в стране.

В октябре 2024 года на концерте в Ереване певица потребовала от зрительницы публично поддержать Украину — после отказа артистка выгнала женщину со сцены. По данным правоохранительных органов, в 2025 году подтверждены основания для запрета въезда Светланы Лободы на территорию России.